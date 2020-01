El príncep Enric trenca el seu silenci: "No tenia cap altra opció"

El serial reial britànic continua. El príncep Enric ha trencat aquest diumenge a la nit el seu silenci en relació amb la crisi en què s'han vist involucrats ell mateix, sisè en la línia de successió, i la seva dona, l'actriu nord-americana Meghan Markel, després que el 8 de gener passat anunciessin que volien fer un pas enrere en relació amb les seves obligacions cap a la família Windsor. Enric ha acusat directament els mitjans de comunicació de ser-ne els responsables últims, i ha confessat sentir-se decebut pel resultat final.

En la primera intervenció pública feta amb posterioritat a l'esclat de la crisi, i també a l 'anunci del Palau de Buckingham, aquest dissabte passat, que la parella perdria la seva condició d'alteses reials, Enric ha descrit la seva "gran tristesa" per l’allunyament de la família reial. Però ha assegurat també que no tenia "cap altra opció". En el que es pot considerar una mostra de disgust sobre la decisió final presa per Elisabet II, el duc de Sussex ha manifestat igualment la seva decepció pel fet que la reina hagi decidit tallar qualsevol possibilitat perquè tant Enric com Meghan la representin formalment en el futur. "Malauradament, això no ha sigut possible", ha dit.

En el moment que van emetre el seu primer anunci, Enric i Meghan pretenien conservar un peu al si de la família i fins i tot representar ocasionalment la Corona, exercint-hi "un progressiu nou paper". La pretensió d'una vida econòmica independent, i poder fer els seus propis negocis, ha sigut el motiu clau pel qual la família reial s'hi ha oposat. Com a part de l'acord final amb la parella, el príncep Carles, l'hereu al tron i pare d'Enric, els donarà suport econòmic durant un any a través dels beneficis del ducat de Cornualla. Després podran desenvolupar les seves iniciatives de caràcter comercial per aconseguir la independència monetària.

La intervenció d'Enric ha tingut lloc a Londres, en un sopar privat per a Sentebale, la institució benèfica que va cofundar el 2006. "La decisió que he pres per a la meva dona i per a mi, de fer un pas enrere, no ha sigut presa a la lleugera. Han sigut molts mesos de converses després de tants anys de reptes. I sé que no sempre ho he fet bé, però, pel que fa a això, no hi havia cap altra opció. El Regne Unit és casa meva i un lloc que m'encanta. I això no canviarà mai. El que vull deixar clar és que no ens allunyem i, certament, no ens allunyem de vosaltres", ha dit Enric. Sentebale és una organització que es dedica a l'assistència sanitària i al benestar dels nens i joves afectats pel virus de la sida a Lesoto i Botswana.

"No hem canviat"

Enric, de 35 anys, ha insistit que la seva dona, de 38, té els mateixos valors que ell, i que Meghan continua sent la mateixa dona de què es va enamorar. "Tots dos fem tot el possible per exercir els nostres papers amb orgull. Quan Meghan i jo ens vam casar, estàvem emocionats, estàvem esperançats i estàvem aquí per servir. Per aquestes raons, em fa molt trist que hàgim arribat a aquest punt", ha dit.

El duc ha culpat els mitjans de comunicació del cisma en el si de la família reial, i els ha qualificat de "força poderosa", afirmació que encara li comportarà menys favoritisme per una premsa que ha declarat la guerra a la parella i s'ha posat al costat de la reina. Enric ha dit igualment que volia compartir "la veritat" sobre les revelacions de les últimes setmanes, i ha insistit que encara era el mateix d'abans, "però amb una perspectiva més clara".

"My work and commitment for this charity, that I founded 14 years ago now, will never falter," Sentebale Co-Founding Patron, The Duke of Sussex, told the audience at a special event held by Sentebale and hosted by The Caring Foundation. pic.twitter.com/FsCEFQCBvH — @Sentebale (@Sentebale) January 19, 2020

"Això no canviarà mai –ha insistit–. He crescut sentint el suport de tants de vosaltres i he vist que acollíeu Meghan amb els braços oberts mentre em veieu trobar l'amor i la felicitat que esperava tota la meva vida. Finalment, el segon fill de Diana s’ha casat, visca!"

Enric i Meghan han demanat compressió per haver fet el pas enrere "per fer-ne un endavant" en el que esperen que pugui ser "una vida més tranquil·la". "És un gran honor servir el meu país i la reina, ha sigut el nostre privilegi servir-vos, i continuarem fent una vida de servei", ha dit Enric.

"Estic increïblement agraït a ella i a la resta de la meva família, pel suport que ens han mostrat a Meghan i a mi durant els últims mesos. Continuaré sent el mateix home que manté el seu país estimat i dedica la seva vida a donar suport a les causes, les organitzacions benèfiques i les comunitats militars que són tan importants per a mi. Junts m'han donat una educació sobre la vida. I aquest paper m'ha ensenyat més sobre el que és correcte i just del que hauria imaginat mai. Estem fent un acte de fe: gràcies per donar-me el coratge de prendre aquest següent pas".

651x366 Portada del 'Daily Mail' d'aquest dilluns Portada del 'Daily Mail' d'aquest dilluns

Els "ducs de Netflix", com els anomena aquest matí el Daily Mail, després d'anunciar un possible acord comercial amb la plataforma de streaming, tornen, un dia més, a ser la gran notícia al Regne Unit. A deu dies del Brexit, ningú no pensa ja en l'adeu a la Unió Europea.