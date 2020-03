El coronavirus obliga a suspendre per primer cop en la història el Ball de la Rosa de Mònaco

El Ball de la Rosa de Mònaco, un acte benèfic que reuneix cada any al voltant de la família Grimaldi l'alta societat internacional, ha sigut ajornat aquest any fins a una nova data encara per definir a causa del coronavirus. La trobada estava originalment prevista per a aquest pròxim 21 de març i esperava la presència d'uns 900 convidats al Saló de les Estrelles de l'Sporting de Montecarlo.

La seva organitzadora, la Société des Bains de Mer, ha indicat en un comunicat difós pels mitjans locals que "el reforç de les mesures de precaució lligades a la Covid-16" els condueix a posposar la cita. Aquest ball va ser creat per la princesa Grace el 1954, i els fons recaptats van en benefici de la Fundació Princesa Grace, presidida actualment per la seva filla Carolina. La fundació ajuda persones en dificultat i nens de famílies desfavorides, i el preu que cada persona ha de desemborsar per assistir a l'esdeveniment s'eleva als 800 euros.

La seva celebració és una de les poques ocasions de l'any en què la família Grimaldi apareix al complet –a excepció de l'actual princesa consort, Charlene, que hi ha faltat algunes ocasions– i resulta altament atractiva per a la premsa rosa d'arreu del món. De fet, aquest esdeveniment ha servit tradicionalment a la família de lloc de presentació de les parelles dels seus integrants, així com les dels fills de Carolina i d'Estefania. En els últims anys el dissenyador Karl Lagerfeld havia exercit com a director artístic d'aquesta vetllada, que és temàtica des del 1977. Després de la seva mort el febrer del 2019, l'edició d'aquest any li va retre homenatge, i en aquesta ocasió n'havia assumit les regnes el sabater Christian Louboutin, famós per la sola vermella de les seves exclusives sabates.