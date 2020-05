Tamara Falcó, la quarta filla d'Isabel Preysler, es converteix en marquesa

260x366 Tamara Falcó, en una imatge d'arxiu / INSTAGRAM Tamara Falcó, en una imatge d'arxiu / INSTAGRAM

Tamara Falcó, l'única filla que va tenir l'aristòcrata Carlos Falcó amb Isabel Preysler, ha heretat el títol de marquesa de Griñón, segons va deixar disposat el seu pare en el testament abans de morir el 20 de març per coronavirus. "Gràcies, papi, per deixar-me el llegat més bonic que se li pot deixar a una filla: el teu amor", ha escrit aquest dimecres en el seu perfil d'Instagram Falcó, unes afectuoses paraules al costat de tres fotografies en què fa referència a la seva nova condició de marquesa de Griñón.

En les imatges, la guanyadora de la quarta edició de MasterChef Celebrity apareix posant, amb un vestit de flors molt primaveral, en un sofà de vímet al costat de la piscina interior de la seva residència amb un llibre sobre la falda. Una altra de les imatges és el llibre Entender de vino, escrit pel seu pare. I en la tercera foto mostra l'escut d'armes que correspon al marquesat de Griñón.

Carlos Falcó, marquès de Griñón –títol que inclou grandesa d'Espanya–, marquès de Castel-Moncayo, cofundador del Club Siglo XXI, president del Cercle Espanyol del Luxe Fortuny i un empresari d'èxit amant de l'oli i del vi, va estar casat en quatre ocasions i era pare de cinc fills. De moment, de la seva herència només ha transcendit que el títol nobiliari més familiar l'hereti la seva filla, una decisió que Tamara Falcó assegura que desconeixia, tal com recull l'agència Efe del que ha publicat la revista ¡Hola!, que avui detalla aquest aspecte de les últimes voluntats del noble difunt.

Així, amb 38 anys, Tamara Falcó és la nova marquesa de Griñón, mentre que Manolo, el primogènit que Carlos Falcó va tenir amb Jeannine Girod, el seu primer matrimoni, que va durar set anys, hereta el marquesat de Castel-Moncayo. Xandra, la segona filla que Carlos Falcó va tenir al costat de Girod fa temps que ja gaudeix del títol de marquesa de Mirabel.

Des que Tamara Falcó va passar pels famosos fogons del citat talent show la seva fama ha anat en augment, cosa que ja era difícil perquè es filla de Preysler, una figura que porta dècades al cim de la premsa rosa espanyola. Falcó, coneguda per les seves portades en revistes del cor –ella mateixa ha declarat que la publicació ¡Hola! és com el seu "àlbum familiar"– i les seves declaracions com a devota catòlica, ha arribat ara al gran públic gràcies a la televisió.

651x493 Tamara Falcó, la quarta filla de Preysler, ja és marquesa de Griñón / INSTAGRAM Tamara Falcó, la quarta filla de Preysler, ja és marquesa de Griñón / INSTAGRAM

Falcó va estudiar durant l'adolescència als Estats Units, i més tard va continuar la formació en l'àmbit de la moda a Milà, a Itàlia. Va ser becària a Inditex, en què, segons ha declarat en alguna ocasió, va començar com a dependenta a Zara. Després de ser ambaixadora de firmes com Pronovias o Pandora, el 2018 va llançar la seva pròpia firma de moda: TFP by Tamara Falcó.

La nova marquesa de Griñón, que es reconeix públicament com "una pija", no amaga la seva devoció catòlica tant a les seves xarxes socials com en declaracions a la premsa, i ha contat, per exemple, que porta aigua beneïda a la bossa. També va dedicar la terrassa del pis on es va independitzar a la Verge Maria. Per part de mare, Tamara és la quarta filla de Preysler, que va tenir Chábeli, Julio José i Enrique amb Julio Iglesias; a Tamara amb Falcó; i a Ana amb l'exministre socialista Miguel Boyer.