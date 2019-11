El vestit rosa que portava Jackie quan van matar Kennedy no veurà la llum fins al 2103

260x366 El vestit rosa de Jackie Kennedy no podrà veure la llum fins al 2103 / WIKIPEDIA El vestit rosa de Jackie Kennedy no podrà veure la llum fins al 2103 / WIKIPEDIA

El vestit rosa de dues peces que portava Jackie Kennedy quan van disparar al seu marit, el president nord-americà John Fitzgerald Kennedy, mentre ella estava asseguda a escassos centímetres d'ell en un descapotable, és una peça icònica que no podrà veure la llum pública fins al 2103. Per decisió de Caroline Kennedy, filla del matrimoni presidencial, el vestit pertany ara als fons dels Arxius Nacionals dels EUA, i es conserva com un tresor nacional, tal com ha publicat la revista People. Així, el dues peces de llana rosa està amagat en unes instal·lacions específiques de Maryland, on se li ha construït una caixa específica que permeti conservar-lo. La caixa en qüestió està feta sense àcids i amb control de temperatura i humitat.

Els Arxius Nacionals han explicat a la citada revista que si el vestit arribés a exposar-se davant del públic en algun moment seria a partir de l'any 2103. A partir d'aquell moment, els hereus del matrimoni presidencial podran decidir què es fa amb el vestit. Caroline, de 61 anys, va decidir donar-lo a aquests arxius el 2003 amb la condició que no s'exposés al públic per no "deshonrar la memòria" dels seus pares i per "no causar dolor ni patiment als membres de la família".