Més de cinc milions de contagis de covid-19 al món i cal preparar-se per un rebrot a Europa

El comptador de casos confirmats de covid-19 al món ha superat aquesta matinada els 5 milions, una dada que reflecteix només una part de les persones infectades a causa de les dificultats de fer tests, dels diferents criteris de recompte que fa servir cada estat i del decalatge en el registre. El mateix passa amb la xifra de morts, que supera els 328.000 arreu del planeta. Però una cosa sí que és segura: estem lluny de superar la pandèmia, segons adverteix l'Organització Mundial de la Salut (OMS). De fet, dimecres es van registrar 106.000 nous casos arreu del món, la pitjor dada des de l'inici de la pandèmia.

Amb més d'1,5 milions de casos, els Estats Units és el país més afectat, seguit de Rússia (més de 308.000) i el Brasil, que dimecres va reportar gairebé 20.000 infeccions i s'acosta a les 300.000.

"No compteu amb la vacuna"

La perspectiva de tenir disponible una vacuna és incerta, tot i que els governs alimenten l'expectativa de posar una llum al final del túnel. William Haseltine, un del principals investigadors sobre VIH, càncer i recerca genètica, explica en declaracions al diari The Guardian que la millor manera d'abordar la pandèmia és fer un seguiment acurat de cada infecció i els seus contactes i adoptar mesures estrictes de confinament allà on es detecti un brot.

"Jo no comptaria amb la vacuna. No confieu en els polítics que asseguren que n'hi haurà quan arribi el moment de la seva reelecció. Potser en tindrem però jo només dic que no és gens fàcil, perquè cada cop que hem intentat desenvolupar una vacuna –en el cas del SARS o el MERS [els últims coronavirus a què s'ha enfrontat l'espècie humana]– no ha funcionat". L'investigador insisteix que les úniques mesures de protecció ara per ara són mantenir les distàncies, portar mascaretes, rentar-se les mans i netejar les superfícies.

Haseltine alerta que els països amb més contagis –els EUA, Rússia i el Brasil– són els que han aplicat pitjor les mesures de protecció i destaca que els millors resultats, a la Xina, Corea del Sud i Taiwan, es deuen al fet que s'ha "forçat l'aïllament" de les persones exposades al virus.

Europa s'ha de preparar per a un rebrot

La perspectiva d'una segona onada d'infeccions a Europa no és només una possibilitat, alerta la directora del Centre de Prevenció i Control de Malalties (ECDC per les sigles en anglès), l'agència que assessora la UE en temes de Salut. "La pregunta és quan i com de gran serà el rebrot", apunta la doctora Andrea Ammon. En una entrevista a The Guardian, recorda el que sabem de la propagació del covid-19: "Si mirem les característiques del virus, el que estem veient sobre la immunitat de la població –que no és esperançador, entre el 2 i el 14%, cosa que deixa encara entre el 85 i el 90% de la població susceptible [de contreure el virus]– és que el virus està entre nosaltres, circulant més que al gener i al febrer. No vull dibuixar una imatge apocalíptica, però crec que hem de ser realistes. I que no és el moment de relaxar-se del tot".