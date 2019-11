Abusos sexuals a 165 menors en tres escoles de l'Afganistan

El jove de 14 anys explica que el seu mestre li va demanar "un petit favor" a canvi de no suspendre'l a l'examen: el va dur a una habitació de l'escola, va tancar la porta amb clau i el va violar. Un altre alumne de 17 anys relata que li va passar el mateix però amb el director de l'escola, que el va amenaçar amb matar-lo si explicava alguna cosa.

El noi, però, va parlar. Ell i també molts altres més. Tots van confessar la seva esgarrifosa experiència a una organització afganesa de defensa dels drets dels infants, que va arribar a recopilar el testimoni de 165 nens i joves d'entre 12 i 20 anys. Tots són alumnes de tres escoles situades en una mateixa província de l'Afganistan, la de Logar, pocs quilòmetres al sud de Kabul. I tots asseguren que han patit abusos sexuals per part de professors i directors de l'escola o per autoritats de Logar a les quals havien acudit per denunciar el que els estava passant. Ningú va fer res.

El cas de 165 menors abusats trasbalsa l'Afganistan aquests dies. Però no pas pel trauma que han patit aquests nois, sinó perquè el responsable de l'ONG que va denunciar els fets, Mohammad Musa, ha sigut detingut i interrogat pels serveis secrets afganesos després que fes públic en un canal de televisió local el que la seva associació havia descobert després de tres mesos d'investigació.

Vídeos com a prova

L'activista havia assegurat en una entrevista que tenia vídeos que demostraven els abusos, que algunes famílies de les víctimes havien hagut de marxar dels seus pobles per la vergonya social de les violacions i que fins i tot cinc menors havien sigut assassinats pels seus éssers estimats amb l'objectiu de preservar l'honor de la família després de conèixer les atrocitats dels abusos.

A l'Afganistan el sexe és un tema completament tabú i mantenir relacions sexuals fora del matrimoni –encara que sigui una violació i, en conseqüència, en contra de la voluntat d'algú– és un delicte castigat amb penes de fins a 15 anys de presó.

No està clar si els casos en les tres escoles de la província de Logar tenen algun tipus de relació, però del que no hi ha dubte és que l'abús sexual a menors és una plaga a l'Afganistan des de fa dècades. Així ho ha corroborat insistentment la Comissió Independent de Drets Humans de l'Afganistan (AIHRC, en les sigles en anglès). Fins i tot al país existeix una pràctica que es coneix amb el nom de bacha bazi (que vol dir en persa "joves que juguen") i que consisteix en vestir els nens com si fossin dones per fer-los ballar i després abusar sexualment d'ells. La pràctica és habitual entre senyors de la guerra i líders militars.

Paradoxalment, després de ser detingut pels serveis secrets afganesos, el responsable de l'ONG que havia denunciat els abusos a menors a Logar s'ha retractat de tot el que havia dit. O sigui, ha assegurat que els abusos no es van cometre mai. Els serveis d'intel·ligència fins i tot han difós un vídeo en què es pot veure Mohammad Musa parlant a la càmera i dient: "Desafortunadament, fa poc mitjans de comunicació m'han citat i han publicat alguns detalls sobre abusos sexuals [en escoles]. La nostra investigació és incorrecta i incompleta, i no pas definitiva. Va ser un error compartir-la amb els mitjans de comunicació".

"Profundament pertorbat per aquestes tàctiques d'estil soviètic dels serveis d'intel·ligència afganesos. És preocupant que es coaccioni activistes de la societat civil que tenen com a objectiu protegir els nens", ha escrit a Twitter l'ambaixador dels Estats Units a l'Afganistan, John R. Bass, malgrat que l'administració nord-americana sempre ha mirat cap a una altra banda i ha evitat pronunciar-se sobre els abusos sexuals a menors al país asiàtic.

Deeply disturbed by these Soviet-style tactics of the @NDSAfghanistan. It's appalling to coerce confessions from civil society activists whose goal is to protect #Afghan children. https://t.co/QSiwZT9LVt — John R. Bass (@USAmbKabul) November 26, 2019

Fins i tot el president afganès, Aixraf Ghani, s'ha vist obligat a parlar sobre el cas, i ha escrit a Twitter que la fiscalia i la Comissió Independent de Drets Humans de l'Afganistan són les que haurien d'investigar la denúncia feta per l'activista, i no pas els serveis d'intel·ligència.

When I was briefed today about the development on the case I immediately instructed NDS to stop the proceedings. The protection of civil society and human rights defenders is the sole responsibility of the security forces. — Ashraf Ghani (@ashrafghani) November 26, 2019

Finalment aquest dimecres el responsable de l'ONG ha sigut deixat en llibertat. Amb tot, continua dient que la denúncia feta és falsa i que mai no va haver-hi abusos. Sobre les víctimes, no se'n sap res.

