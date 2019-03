Acord judicial per 239 milions en l'escàndol dels opiacis als Estats Units

La família Sackler, a l’ull de l’huracà als Estats Units com a propietària de la farmacèutica Purdue Pharma, que produeix l’OxyContin, un medicament per al dolor altament addictiu que està al centre de la crisi d’opiacis que afecta el país, ha arribat a un acord per 275 milions de dòlars (239 milions d’euros) en la primera de les denúncies contra ella. Amb aquesta indemnització es tancarà la querella presentada per l’estat d’Oklahoma, que és només una de les prop de 2.000 denúncies interposades contra la farmacèutica a tot el país.

La demanda d’Oklahoma, interposada el 2017, acusava Purdue Pharma, Johnson & Johnson i Teva Pharmaceutical Industries Ltd de màrqueting enganyós per haver minimitzat el risc d’addicció associat als seus medicaments contra el dolor i exagerar-ne els beneficis. La publicitat de l’empresa dels Sackler va ajudar a convertir l’OxyContin en l’analgèsic amb més vendes el 2017, amb uns guanys estimats en 35.000 milions de dòlars des del llançament del producte el 1996.

Informacions filtrades en les últimes setmanes revelen, a més, que la família Sackler coneixia perfectament els efectes addictius dels seus fàrmacs i va apostar conscientment per una política de publicitat agressiva per maximitzar les vendes del fàrmac.

L’acord pactat ahir amb el fiscal general d’Oklahoma tanca la denúncia només per a Purdue Pharma, però no per a les altres dues companyies incloses a la querella. Part de la indemnització de la farmacèutica dels multimilionaris Sackler, en concret 102,5 milions de dòlars (91 milions d’euros), servirà per finançar un centre d'estudi de les addicions a la Universitat d’Oklahoma.

Uns 130 ciutadans dels EUA moren cada dia de sobredosi d’opiacis, segons el Centre per al Control i la Prevenció de Malalties del país.