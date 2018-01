Acord temporal per reobrir el govern dels EUA

El Senat dels Estats Units va posar fi ahir al tancament del govern dels Estats Units. El drama polític ha durat tres dies, però podria tenir un segon acte el 8 de febrer. Els demòcrates van aprovar una pròrroga de fons públics fins a aquest dia després d’obtenir la promesa dels líders republicans que votarien un projecte de llei que protegeixi els joves indocumentats anomenats dreamers (somiadors), que van arribar al país quan eren menors.

Des de divendres, els dos partits es culpaven mútuament del tancament governamental. Aquesta situació ha afectat fins a 850.000 treballadors públics i frustrava la majoria dels nord-americans, que estan cansats de la paràlisi de Washington. A més, podria haver provocat un desgast econòmic important. El setembre del 2013, durant l’últim bloqueig de l’administració federal, que va durar 16 dies, es calcula que hi va haver una pèrdua de productivitat valorada en 2.000 milions de dòlars.

Els republicans van presentar la reobertura de l’administració federal com un triomf. “Els nord-americans no entenien que es tanqués el govern per una qüestió sobre immigració il·legal”, va dir el líder del Senat, el republicà Mitch McConnell. L’oposició demòcrata, però, no considera que la seva decisió sigui una rendició sinó l’inici d’un debat que ha de trobar una solució per a més de 700.000 joves indocumentats.

Els tancaments parcials del govern nord-americà -que afecten serveis públics no essencials com museus, parcs públics o l’emissió de passaports o visats- solen perjudicar els dos partits. Però és difícil preveure si els passarà factura en les pròximes legislatives, al novembre.

Divisió demòcrata

“Hi votarem a favor, però hauran de complir el seu compromís”, va advertir Chuck Schumer, el líder demòcrata al Senat. Tot i així, una quinzena de senadors del seu partit van votar contra la reobertura del govern perquè van considerar insuficient la promesa feta pels republicans. I els grups progressistes van lamentar que la batalla pels dreamers durés tan poc i no s’obtingués res a canvi.

La confiança entre els legisladors dels dos partits fa anys que està sota mínims. Ara tenen fins al 8 de febrer per evitar la deportació de joves indocumentats. El president Donald Trump va decidir l’octubre passat revocar l’ordre executiva del seu predecessor, Barack Obama, que va regularitzar la situació de centenars de milers d’aquests joves. El nou decret entrarà en vigor el 5 de març.

El pacte entre els legisladors dels dos partits també inclou una extensió del finançament de sis anys per al programa de salut pública per a nens. Els demòcrates feia temps que ho demanaven.

Schumer va explicar que feia un vot de confiança a McConnell i va culpar Trump del tancament governamental. El líder demòcrata va assegurar que el president no sap què vol, ja que, fins i tot, es va negar a arribar a un acord migratori que incloïa fons públics per al seu mur a la frontera de Mèxic.

“Tractarem el futur dels dreamers, la seguretat fronterera i altres temes relacionats”, va prometre McConnell, després d’insistir que primer calia posar fi al tancament del govern. Els republicans no només volen diners per finançar el mur sinó que també exigeixen l’eliminació d’alguns visats, com els que es concedeixen a través d’un sistema de loteria i els que poden obtenir els familiars estrangers de residents nord-americans.

Els fruits de les negociacions de les pròximes setmanes establiran qui ha guanyat la partida d’aquesta crisi institucional. De moment, els republicans somriuen.