Aleksei Navalni, detingut just després d'aterrar a Moscou

El líder opositor rus Aleksei Navalni ha estat detingut aquest diumenge al vespre, minuts després d'haver aterrat a l'aeroport de Xeremétievo , a Moscou. Navalni ha arribat a Rússia procedent de Berlín, on era des de l'agost recuperant-se de l'intent d'enverinament de què va ser víctima i que va estar a punt de costar-li la vida. Estava previst que l'avió on viatjava aterrés a un altre aeroport moscovita, el de Vnúkovo (situat al sud-oest de la ciutat), on aquesta tarda s'havien reunit molts partidaris de Navalni (i també molts periodistes), però a l'últim moment les autoritats han desviat el vol a Xeremétievo, uns 50 quilòmetres més al nord.

Navalni ha sigut detingut al control de passaports de l'aeroport. Quan ha mostrat la seva documentació, abans d'entrar formalment a territori rus, els guardes fronterers l'han arrestat. La seva dona, Iúlia, el seu advocat i el seu portaveu, que viatjaven amb ell, sí que han pogut entrar al país, segons informa Reuters.

Алексея просят куда-то пройти для «уточнения обстоятельств пересечения государственной границы» pic.twitter.com/Kh6xun3pv2 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021

Navalni, que acusa Putin i els serveis d'intel·ligència russos d'haver-lo volgut matar, va anunciar dimecres que aquest diumenge tornaria al seu país, tal com sempre havia dit que volia fer. L'endemà, les autoritats russes van advertir que, si entrava al país, seria detingut immediatament. L'acusen d'haver violat la situació de llibertat condicional en què està des del 2014, ja que estava obligat a presentar-se periòdicament davant dels jutjats. Lògicament, durant els cinc mesos que ha estat a Berlín ha deixat de fer-ho. Per aquest motiu, el Servei Federal de Presons reclama que s'anul·li la suspensió de la pena i que se l'obligui a complir els tres anys i mig de presó a què va ser condemnat per malversació, en una sentència que el Tribunal Europeu de Drets Humans va considerar "arbitrària". A més, a finals de l'any passat es va obrir una nova causa contra ell per un presumpte cas de frau: se l'acusa d'haver-se apropiat per a fins propis de 356 milions de rubles (uns 3,9 milions d'euros) que havia recaptat a través de donacions per a la seva organització, la Fundació Anticorrupció.

Navalny friends and family members arrested by Russian authorities while waiting for his arrival at Moscow airport: https://t.co/mvbM1ea2QR — ian bremmer (@ianbremmer) January 17, 2021

Al llarg d'aquest diumenge, la policia russa ha detingut diverses persones en relació amb el retorn de Navalni al país. Al matí, un grup d'activistes han sigut arrestats a Sant Petersburg quan es disposaven a emprendre el camí cap a Moscou i a la tarda s'ha detingut diverses persones que esperaven el líder opositor a l'aeroport de Vnúkovo. Entre ells hi havia el germà d'Aleksei Navalni, Oleg, i alguns membres de la Fundació Anticorrupció, com Luibov Sóbol i Ruslan Shaveddínov. La policia ha obligat a sortir de les instal·lacions qualsevol persona que no tingués un bitllet d'embarcament.