El ministre de Sanitat alemany considera l'epidèmia "sota control"

Jens Spahn, ministre de Sanitat d'Alemanya, s’ha mostrat aquest divendres optimista sobre l’efecte de les mesures de confinament relaxat que el seu país ha dut a terme en les últimes setmanes. Les restriccions de moviments i el tancament de comerços i escoles ha posat "sota control" el brot de coronavirus al país, ha dit Spahn, després que el Robert Koch Institute per al control de malalties infeccioses donés a conèixer que la taxa d’infecció de la pandèmia ha baixat a 0,7, és a dir, que cada persona infectada transmet el virus a menys d’una altra.

A Alemanya, fins ara, han mort per coronavirus 4.193 persones, amb un total de contagis de 138.456, fet que suposa una taxa de mortalitat del 3,02% en relació als casos confirmats. Es tracta d'una de les més baixes d'Europa. A Espanya, per exemple, és del 10,44%; a Itàlia, del 13,2% i a Bèlgica del 14,28%. Tanmateix, els epidemiòlegs remarquen que la taxa de mortalitat del covid-19 és d'entre el 0,5% i l'1%, científicament parlant, de manera que consideren que els països que tenen xifres més altes de vìctimes mortals tenen molts més contagis per diagnosticar.

Malgrat la triomfant declaració del ministre alemany, el nombre de contagis continua augmentant, també entre el personal sanitari.

La cancellera Angela Merkel va anunciar dimecres un seguit de mesures provisionals per començar a alleujar les restriccions imposades. Així, la setmana vinent es reobriran algunes botigues petites i, en principi, les escoles tornaran a l’activitat a principis de maig. Tot i això, Merkel va advertir que hi havia "poc marge d'error" i que "la prudència hauria de ser la paraula clau" de la nova fase. Les instal·lacions esportives i d’oci, així com les cafeteries i restaurants, estaran tancades de moment de manera indefinida.

La xarxa de laboratoris de diagnòstic d'Alemanya ha sigut lloada internacionalment per haver respost ràpidament a la pandèmia. A principis d’abril, Alemanya feia més de 100.000 tests cada dia, fet que ha permès el seguiment de més contagiats de coronavirus que en altres països de la UE.

Spahn també ha assegurat que a l'arribar el mes d’agost les empreses alemanyes produirien fins a 50 milions de mascaretes a la setmana per als treballadors sanitaris. Aquest divendres Saxònia, a l'est del país, s’ha convertit en el primer land alemany que obliga a dur mascaretes al transport públic i en botigues. De moment la utilització de la protecció és obligatòria a Àustria, la República Txeca i Eslovàquia.