Alemanya escalfa la cimera contra el canvi climàtic amb una manifestació multitudinària

Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a la ciutat alemanya de Bonn per exigir el tancament d'una central tèrmica i la fi de les energies fòssils, en vigílies que dilluns comenci la cimera del Cim del Clima (COP23). Segons els organitzadors, unes 25.000 persones de diferents països han secundat la crida contra les centrals tèrmiques.

"Junts hem enviat avui un important senyal per a una lluita consistent contra el canvi climàtic i l'abandonament del carbó", han assegurat els organitzadors en un comunicat distribuït per l'ONG Amics de la Natura.

Aquesta manifestació ha deixat clar que l'"iniciativa per un abandonament ràpid i socialment suportable del carbó compta amb el suport del nucli de la societat", agrega el comunicat, que reclama quue "la meitat més contaminant de totes les centrals tèrmiques" d'Alemanya faci el tancament en "pocs anys" perquè "la protecció del clima es decideix en l'abandonament del carbó".

A l'acte es va exigir al govern alemany que surti de les negociacions entre la CDU de Merkel i Els Verds, que "finalment apliqui de forma efectiva l 'Acord de París", signat fa dos anys a la capital francesa.

La COP23, que tindrà lloc entre el dilluns i el 17 de novembre, pretén començar a detallar com s'ha d'implementar l'Acord de París per frenar el canvi climàtic i el global calent per sota dels dos graus centígrads respecte als valors preindustrials. La cita, en la qual es espera a diferents dirigents mundials, és la primera que se celebra després de l' anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, que el seu país abandonarà el pacte que va subscriure el seu predecessor, Barack Obama