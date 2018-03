La detenció de Carles Puigdemont a Alemanya és la notícia que obre la majoria de les portades digitals dels mitjans internacionals aquest diumenge. Per descomptat, és el tema més destacat a la premsa alemanya, però també obre portada a mitjans tan prestigiosos com la BBC, 'Financial Times' o 'The Guardian'. "Alemanya ja té el seu primer pres polític" o "Puigdemont aparentment vol demanar asil a Alemanya" són alguns dels titulars.

'Der Spiegel'

La revista alemanya 'Der Spiegel' -que és una de les publicacions d'aquest tipus amb més tirada a Europa- titula al seu lloc web: "Carles Puigdemont arrestat a Alemanya". La revista també informa que "la policia va detenir l'expresident català a la carretera 7" i afegeix que "un cop sigui lliurat a Espanya, haurà de fer front a una llarga pena de presó".

540x306 "Alemanya ja té el seu primer pres polític" i altres reaccions a la premsa internacional "Alemanya ja té el seu primer pres polític" i altres reaccions a la premsa internacional

'Süddeutsche Zeitung'

'Süddeutsche Zeitung', un dels diaris més importants d'Alemanya, informa que "Alemanya té el seu primer pres polític". El rotatiu també diu que "l'arribada del conflicte català" a Berlín està generant "tensions". I es pregunta: "¿Els països de la UE poden acceptar que Madrid intenti aixafar un moviment democràtic de masses amb empresonament i multes?".

540x306 "Alemanya ja té el seu primer pres polític" i altres reaccions a la premsa internacional "Alemanya ja té el seu primer pres polític" i altres reaccions a la premsa internacional

'Die Welt'

El també alemany 'Die Welt' titula que "Puigdemont aparentment vol demanar asil a Alemanya". La publicació mostra al seu lloc web una fotografia del vehicle en què suposadament Puigdemont viatjava des de Finlàndia a Bélgica, i també difon una entrevista de vídeo amb la periodista alemanya Krsytyna Schreiber que diu que "la pena de rebel·lió requereix l'ús de la força".

540x306 "Alemanya ja té el seu primer pres polític" i altres reaccions a la premsa internacional "Alemanya ja té el seu primer pres polític" i altres reaccions a la premsa internacional

'Bild'

"Puigdemont detingut a Alemanya" és el titular del diari alemany 'Bild', que obre la seva portada digital amb una gran fotografia del president català. També afirma que "l'excap separatista es podria enfrontar a 25 anys de presó" i, de la mateixa manera que 'Die Welt', avança que Puigdemont "està considerant demanar asil a Alemanya".

540x306 "Alemanya ja té el seu primer pres polític" i altres reaccions a la premsa internacional "Alemanya ja té el seu primer pres polític" i altres reaccions a la premsa internacional

BBC

La prestigiosa cadena britànica BBC titula "l'exlíder català fugitiu és detingut", i detalla que Carles Puigdemont haurà de comparèixer davant un jutge alemany aquest dilluns. També diu que el president català "s'havia auto imposat un exili a Bèlgica".

540x306 "Alemanya ja té el seu primer pres polític" i altres reaccions a la premsa internacional "Alemanya ja té el seu primer pres polític" i altres reaccions a la premsa internacional

'The Guardian'

El també britànic 'The Guardian' destaca que "el líder català Carles Puigdemont és detingut per la policia alemanya". I afirma: " Ralph Döpper, el fiscal adjunt al fiscal de l'Estat [alemany], ha informat al 'The Guardian' que està investigant si Puigdemont serà posat sota custòdia per ser extradit, i que espera arribar a unes conclusions preliminars aquest dilluns".

540x306 "Alemanya ja té el seu primer pres polític" i altres reaccions a la premsa internacional "Alemanya ja té el seu primer pres polític" i altres reaccions a la premsa internacional

'The Financial Times'

"Carles Puigdemont arrestat per la policia alemanya", titula el britànic 'The Financial Times'. I també informa que "Espanya havia dictat una ordre de cerca i captura contra l'exlíder català".

540x306 "Alemanya ja té el seu primer pres polític" i altres reaccions a la premsa internacional "Alemanya ja té el seu primer pres polític" i altres reaccions a la premsa internacional

'The New York Times'

El reconegut diari nord-americà 'The New York Times' repeteix el mateix titular que altres mitjans: "L'exlíder català Carles Puigdemont és detingut a Alemanya", informa. "La decisió ha reactivat les tensions a la regió [catalana] mentre el govern espanyol central intenta sufocar el moviment secessionista a Catalunya, una rica regió del nord-est", també afirma al rotatiu.