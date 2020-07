Almenys 300 detinguts a Hong Kong en les protestes contra la nova llei de seguretat

Almenys 300 persones han sigut detingudes a Hong Kong aquest dimecres durant una manifestació massiva per protestar contra l'entrada en vigor de la nova llei de seguretat nacional, que castiga amb penes de presó qualsevol acte de secessió del territori semiautònom. De fet, nou dels detinguts han sigut arrestats precisament per haver incomplert la llei. Un d'ells portava una bandera amb un lema que deia: "Independència de Hong Kong".

Les autoritats havien prohibit per primera vegada en 17 anys la manifestació governamental que s'hi celebra cada 1 juliol després que el Regne Unit retornés la sobirania de Hong Kong a la Xina el 1997, amb la condició que en teoria es respectessin una sèrie de drets durant 50 anys sota l'acord conegut com "Un país, dos sistemes". Les autoritats havien vetat la protesta al·ludint a l'emergència sanitària a causa del coronavirus, que restringeix les reunions de més de 50 persones al territori semiautònom.

Amb aquest objectiu, uns 4.000 agents s'han desplegat a la ciutat i els principals carrers han sigut acordonats. Malgrat això, milers de persones han sortit a manifestar-se. La policia ha emès diversos comunicats per recordar que la marxa no estava autoritzada, però no ha servit de res. Després els agents ja han començat a carregar: han utilitzat camions amb canons d'aigua per dispersar els manifestants i han llançat gasos lacrimògens. Per la seva banda, alguns manifestants han aixecat barricades i, en alguns casos, els hi han calat foc.

Els agents han rebut autorització per detenir qualsevol persona que portés banderes o pancartes amb eslògans relacionats amb la independència o l'alliberament de la ciutat, que han quedat il·legalitzats amb la nova llei de seguretat impulsada per la Xina, segons ha informat el diari South China Morning. De fet, amb la nova legislació, manifestar-se i portar símbols secessionistes pot significar una condemna d'entre 3 i 10 anys de presó o fins i tot la cadena perpètua. La nova norma també permet extradir detinguts a la Xina continental.

Incompliment de la nova llei

La primera detenció basant-se en la nova legislació ha tingut lloc a les 13.30 de la tarda, hora local: "Un home ha sigut detingut per sostenir una bandera independentista de Hong Kong [...], infringint la llei de seguretat nacional. És la primera detenció que es du a terme des que la llei està en vigor", ha informat la mateixa policia. Més tard una dona ha sigut arrestada perquè portava una pancarta que deia "Independència de Hong Kong" i banderes del Regne Unit i dels Estats Units. La policia també ha informat que un dels seus agents ha quedat ferit per un manifestant, que l'ha apunyalat amb un objecte punxant a l'espatlla quan estava intentant detenir una altra persona.

La policia ha advertit en tot moment els manifestants sobre el risc d'incomplir la nova legislació. De fet, els agents portaven una pancarta de color morat que deia: "Estan mostrant banderes o pancartes, cridant consignes i comportant-se amb una intenció de secessió o subversió que podrien suposar delictes tipificats en la llei de seguretat nacional de Hong Kong. Podrien ser detinguts i processats".





Malgrat els reiterats advertiments, els manifestants han entonat càntics que deien "La independència de Hong Kong, l'única sortida", "Hongkonguesos, construïu la nostra nació" o "Una nació, un Hong Kong". Fins i tot un grup de gent gran ha distribuït fulletons en la protesta amb el missatge "El cel destruirà el Partit Comunista Xinès". "Aquest any la gent ha vingut amb un objectiu més clar que mai: volem la independència", ha comentat un jove de 25 anys, en declaracions a l'agència Efe. Preguntat per si li feia por la nova llei, ha contestat: "No tinc por de la policia, ni tampoc del Partit Comunista Xinès". En canvi, altres persones no ho veien de la mateixa manera. Una dona d'uns 70 anys que transitava per la zona de la protesta ha etzibat: "Els manifestants estan bojos. Només generen problemes i no són patriotes".

Des del juny del 2019, milers de hongkonguesos han plantat cara a l’autoritarisme de la Xina. Pequín argumenta que la nova legislació reforçarà el model d'"Un país, dos sistemes”. Amnistia Internacional, per la seva banda, la defineix com "la pitjor amenaça per als drets humans en la història recent de la ciutat". Els demòcrates consideren que és el final dels dos sistemes perquè la llei acaba amb els drets civils de la població.