Nou atac químic mortal a Síria

Dotzenes de morts i centenars de ferits són el resultat de l'últim fracàs d'un alto el foc a la castigada Guta Oriental, als afores de Damasc. Segons els activistes i metges consultats per l'ARA, les víctimes, la majoria dones i nens, van morir per un presumpte bombardeig amb barrils bomba que contenien gas clor, a la ciutat de Duma, encara en poder de l'opositor Exèrcit de l'Islam.

"Hem comptabilitzat de moment més de 55 morts per asfixia. Encara queden cossos atrapats sota les runes i el nombre podria augmentar", explica a l'ARA Mohamed Adam Difaa, voluntari de Defensa Civil de Síria, també coneguda com a Cascos Blancs. "Tots els afectats presentaven símptomes d'ansietat i acne, mentre que altres tenien conjuntivitis i miosi", va detallar el paramèdic dels Cascos Blancs.

En un comunicat conjunt, l'ONG Societat Mèdica Síria Americana (SAMS) i la Defensa Civil de Síria han informat que 42 persones van ser trobades sense vida a casa seva o als refugis on s'amagaven dels bombardejos del règim sirià, amb suport de Rússia, sobre Duma. Altres fonts, com la unió d'Organitzacions d'Assistència Mèdica, pujaven la xifra a 70 morts. Els ferits tenien símptomes "d'asfíxia, pulsacions cardíaques lentes i cremades a la còrnia, i alguns escopien espuma per la boca", segons els Cascos Blancs.

315x388 Imatge facilitada per testimonis de l'atac químic a Guta el 8 d'abril de 2018. Imatge facilitada per testimonis de l'atac químic a Guta el 8 d'abril de 2018.

Segons els Cascos Blancs, poc després de l'atac, que va passar a les 19.45 d'aquest dissabte (hora local), van tenir lloc nous bombardejos amb barrils explosius al voltant de l'hospital que estava rebent els ferits, cosa que dificultava l'arribada de les ambulàncies.

El mateix president dels EUA, Donald Trump, va condemnar el nou atac químic sobre població civil siriana i va advertir el règim sirià de Baixar al-Assad i els seus aliats, a qui atribueixen l'atac, que en pagarien "un preu molt alt".

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 d'abril de 2018

....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 d'abril de 2018

"Molts morts, inclosos nens i dones, en un atac químic sense sentit a Síria. L'àrea d'atrocitats està bloquejada i envoltada per l'exèrcit sirià, i és totalment inaccessible per al món exterior. El president Putin, Rússia i l'Iran són responsables de donar suport a l'animal d'Assad. En pagarà un preu molt alt", va dir a Twitter.

En una tercera piulada encara va afegir que "si Obama hagués creuat la seva línia vermella a la sorra, el desastre sirià s'hauria acabat fa temps i Assad seria història".

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 d'abril de 2018

Per la seva banda, l'activista Bilal Abu Salah va explicar a ARA que hi havia hagut dos atacs a Duma aquest dissabte a la tarda en què es van utilitzar "agents químics". El primer va ser a les 16.00 (hora local) i van resultar ferits 15 civils. El segon va ser cap a les 19.30 (hora local) a prop de la plaça Al-Shuhada a la zona de Numan, on van morir "almenys 55 persones i en van resultar ferides 860", segons Abu Salah.

No obstant això, l'Observatori Sirià de Drets Humans no va confirmar l'atac químic a Duma, encara que sí que parla de 42 morts i 500 ferits. En un comunicat en àrab, al qual va tenir accés l'ARA, aquesta ONG deia ahir que el nombre de ferits supera el mig miler i entre ells "n'hi ha més de 70 que han presentat símptomes d'asfíxia com a resultat de la destrucció dels soterranis d'habitatges després dels intensos bombardejos d'aquest dissabte".

Els atacs d'aquest cap de setmana tenen lloc després que divendres una facció de l'Exèrcit de l'Islam trenqués la treva, establerta des del 25 de març, amb el llançament de coets contra el corredor humanitari pel qual van ser evacuats civils i combatents amb armes lleugeres.

Fins ara, s'han evacuat unes 4.500 persones. El 6 d'abril, Damasc i Moscou van reprendre els bombardejos a Duma, on s'han dut a terme 350 atacs aeris russos i els helicòpters del règim han llançat més de 120 bombes de barril, segons la Xarxa Siriana de Drets Humans. Uns 180.000 civils continuen atrapats a la ciutat de Duma en refugis i soterranis per por dels bombardejos, mentre s'agreuja la situació humanitària.

Després de l'atac químic, que tant el règim sirià com Rússia neguen categòricament, el grup islamista rebel ha acceptat un nou acord de cessament d'hostilitats, segons l'agència oficial Sana.