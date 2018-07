Almenys 17 morts en un naufragi d'un vaixell turístic a un llac de Missouri

Almenys 17 persones han mort en el naufragi d'una embarcació turística la matinada d'aquest divendres al llag de Table Rock, a Missouri. La xifra ha ascendit les últimes hores, després que els equips de rescat localitzessin les quatre persones que havien desaparegut arran de l'incident.

Doug Rader, portaveu de les autoritats de la zona, ha informat els periodistes de la troballa i ha confirmat que set persones més han resultat ferides, una d'elles greument.

L'embarcació, un vehicle amfibi, va bolcar i naufragar a causa dels forts vents que van castigar l'àrea de Branson, des d'on va sortir la nau. A bord de l'atracció turística viatjaven 31 passatgers, i 14 d'ells van aconseguir salvar-se. El mateix Rades ha assegurat que entre les víctimes mortals hi ha infants, però no ha volgut donar més detalls.

En unes imatges gravades aquest dijous per un testimoni, i que han sigut àmpliament difoses pels mitjans de comunicació, es pot veure com l'embarcació, pocs minuts abans del naufragi, amb prou feines es manté a flotació davant l'envestida de les onades provocades per la tempesta.

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha expressat aquest divendres el seu condol als "familiars i amics" de les víctimes del naufragi.

My deepest sympathies to the families and friends of those involved in the terrible boat accident which just took place in Missouri. Such a tragedy, such a great loss. May God be with you all!