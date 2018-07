Àustria cobrarà fins a 840 euros als refugiats que sol·licitin asil

El Parlament d'Àustria ha aprovat aquest dijous modificar la llei d'estrangeria per restringir els drets dels refugiats que sol·licitin asil al país. L'esmena s'ha adoptat per majoria simple amb els vots dels diputats del democratacristià ÖVP i l'ultranacionalista FPÖ, que configuren la coalició del govern del canceller federal Sebastian Kurz. Entre altres mesures, la reforma de la llei estableix que els refugiats hauran de finançar en part el seu procés de tramitació d'asil amb els diners en efectiu que portin a sobre fins a un màxim de 840 euros. Una altra de les mesures que preveu és permetre a les autoritats accedir als telèfons mòbils dels demandants d'asil per inspeccionar-los i comprovar les seves trajectòries abans d'arribar a Àustria.

El principal objectiu d'aquest procediment és verificar que no hagin mentit a les autoritats austríaques, perquè la normativa de la Unió Europea -l'anomenat reglament de Dublín- estableix que hauran de tramitar les sol·licituds d'asil al primer país de la UE on arribin. Una altra de les disposicions introduïdes té per objectiu mantenir sota control els refugiats amb la finalitat de deportar-los ràpidament si se'n rebutja la sol·licitud. Així, mentre l'estatus de la persona encara es tramiti, el govern podrà obligar-la a viure en un determinat lloc del país.

D'altra banda, els hospitals hauran d'avisar l'Oficina Federal d'Estrangeria i Asil quan algun demandant hi vagi a donar-se d'alta. A més, s'aixeca en determinats casos la limitació de 72 hores establerta fins ara com a temps màxim que es podia mantenir detingudes les persones amb les sol·licituds denegades, i se'ls podran imposar penes de sis setmanes de presó o multes de fins a 15.000 euros.