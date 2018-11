Bartolo Fuentes: “La fam i la misèria són més poderoses que 30.000 soldats”

El periodista i exdiputat hondureny de Llibertat i Refundació Bartolo Fuentes va acompanyar durant uns dies la caravana de migrants que va sortir el 13 d’octubre de San Pedro Sula, a Hondures, amb unes 7.000 persones, rumb als Estats Units. Però el 16 d’octubre Fuentes va ser detingut a Guatemala acusat d’entrar irregularment al país i va ser deportat a Hondures, on el govern l’acusa de ser l’organitzador i instigador de l’èxode massiu. Davant l’amenaça de ser empresonat, l’exdiputat es va exiliar al Salvador, on serà, diu, fins que es garanteixi la seva seguretat a Hondures. Fuentes nega haver impulsat i liderat la caravana que ahir ja havia arribat als EUA, almenys en un primer grup. Assegura que s’hi va unir per solidaritat, com a part del seu activisme de fa anys pels drets dels migrants.

¿Creu que la caravana necessita un líder?

Jo crec que sí, però té organitzadors i coordinadors. És important que els migrants s’agrupin en funció del seu lloc d’origen per evitar una cosa que és probable que s’estigui donant, que hi hagi infiltrats que recluten persones per al crim organitzat o per enganyar-les dient-los que les portaran als EUA per després extorsionar-les.

Si el tingués al davant, què li diria, a Donald Trump?

El que li diria és que entengui que no serà etern. Morirà igual que jo i igual que tothom, i que té la gran oportunitat que el recordin amb una bona acció i no com un ésser pervers i monstruós. Li demanaria que donés als migrants protecció temporal, com va fer el govern dels EUA amb les víctimes de l’huracà Mitch fa 20 anys. Llavors, Trump serà recordat com l’home que va atendre les persones migrants i es va commoure.

¿Com valora que Trump hagi anunciat la presència de 15.000 soldats per evitar que aquestes persones entrin als EUA?

Això és ridícul i absurd. Pot enviar-hi 30.000 soldats, que no aturarà la gent, perquè la fam i la misèria en què viuen són més poderoses. Ningú tornarà a Hondures si no hi ha les condicions per tornar. Els soldats no els aturaran.

Alguns es quedaran a Mèxic?

Hi ha gent que de gust es quedaria a Mèxic si li paguessin un salari amb què alimentar la seva família.

Al nou president de Mèxic, Manuel López Obrador, què li demana?

Hi ha una petició que fem des de fa 20 anys des d’Hondures i que mai no ha estat atesa, però potser López Obrador ens escoltarà. Volem un equip especial de persones, amb totes les eines que calguin, per fer una recerca exhaustiva dels migrants desapareguts i que, vius o morts, són a Mèxic. Els seus familiars volen trobar almenys els seus ossos. Pel que fa als migrants que són a Mèxic, li sol·licitaria que evités que es converteixin en desapareguts i que caiguin en mans del crim, que no siguin extorsionats ni maltractats.

Quin futur preveu per a la caravana?

Jo el que vull és que tota aquesta gent sigui atesa i li proporcionin de pressa, no en 45 dies, potser en una setmana, l’estatus de refugiat. Que puguin optar a una feina provisional i després puguin viatjar a un tercer país. Hi ha països que podrien rebre’ls en condicions més favorables que les que estan tenint als EUA.

¿Vol reunir-se amb els cònsols per demanar-los que els acullin?

No represento aquestes persones, no m’han triat, però sí que ho demanarem des d’Hondures. Tractarem de fer entendre als diferents països que aquesta gent val la pena. Si jo fos el govern de Finlàndia o de Noruega faria portar aquests hondurenys cap al meu país, perquè són persones molt treballadores que no demanaran una jornada de sis hores, sinó que treballaran vuit i deu hores. Són persones que volen treballar, però també volen que els paguin el que sigui just a canvi de la seva feina.