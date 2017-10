Benediktsson, favorit tot i els escàndols

Els islandesos es prenen molt seriosament l’honestedat dels seus polítics, però a l’hora de votar són força conservadors. Els resultats que s’esperen a les eleccions anticipades que van celebrar-se ahir al país -les segones en menys d’un any- en són una bona mostra.

Tot i que al tancament d’aquesta edició no es tenien resultats definitius, segons les enquestes el primer ministre Bjarni Benediktsson podria tornar a guanyar unes eleccions que van haver-se d’avançar per, curiosament, un escàndol que l’implicava.

Un afer familiar

El pare del primer ministre, Benedikt Sveinsson, va signar una carta per restaurar l’honor d’un conegut seu, condemnat per haver abusat de la seva filla menor d’edat. El gest, emparat per una llei islandesa que ara ha sigut abolida, va ser ocultat pel primer ministre i aquesta manca de transparència va fer caure el govern.

No és l’únic escàndol que ha acompanyat Benediktsson, que només va estar nou mesos en el poder. Durant la campanya s’ha sabut que el primer ministre podria haver utilitzat informació privilegiada l’any 2008 per desfer-se d’actius per valor de més d’1,3 milions d’euros durant la crisi econòmica. Aquesta informació, revelada per un diari local, va ser censurada a petició d’un holding bancari, que va al·legar que es feia servir informació confidencial. Aquesta decisió ha sigut molt criticada a Islàndia.

D’altra banda, un dels probables socis de govern de Benediktsson, que segurament haurà de formar una coalició per governar de nou, també està tacat per la corrupció. El líder i candidat del Partit Centrista, l’ex primer ministre Sigmundur Davíd Gunnlaugsson, va haver de dimitir d’aquest càrrec l’octubre del 2016 en aparèixer el seu nom a la filtració dels papers de Panamà. Gunnlaugsson, molest, va abandonar el govern i la seva formació de llavors -el Partit Progressista- i va fundar un nou partit, amb el qual ara podria superar els seus antics companys. Alhora, el Partit Progressista és, conjuntament amb el Partit Centrista, la segona peça que podria necessitar Benediktsson per tornar a governar.

L’alternativa als conservadors del Partit Independent (la formació del primer ministre Bjarni Benediktsson), del Partit Progressista i del Partit Centrista són els Verds i el Partit Pirata.

La candidata del partit ecologista, l’exministra Katrín Jakobsdóttir, era ahir segona a les enquestes, tot i que els resultats que se li atorgaven no eren suficients per governar, ni tan sols pactant amb el Partit Pirata.

En definitiva, sembla que en el petit país nòrdic de 320.000 habitants (menys que la província de Lleida), tot i la crisi econòmica i la corrupció, tot canvia, per quedar-se igual.