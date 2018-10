Berlín suspèn la venda d’armes a l’Aràbia Saudita

Alemanya ha suspès les exportacions d’armes a l’Aràbia Saudita mentre no s’aclareixin les circumstàncies de la mort del periodista Jamal Khashoggi, crític amb el príncep hereu Mohamed bin Salman. En un míting de la CDU per a les eleccions al land de Hesse de diumenge vinent, la cancellera alemanya, Angela Merkel, ha retierat aquest diumenge la seva condemna per l’assassinat del periodista: “Estem lluny d’aclarir el que va passar i que s’assumeixin responsabilitats”. I ha afegit: “Pel que fa a les exportacions d’armes, no poden continuar en les circumstàncies actuals”. Riad és el segon client de la indústria armamentista alemanya -després d’Algèria- i enguany Berlín hi ha autoritzat contractes per valor de més de 416 milions d’euros.

Unes hores abans, en un comunicat conjunt, els governs de França, la Gran Bretanya i Alemanya deixaven clar que la versió saudita segons la qual el periodista va morir en una baralla al seu consolat a Istanbul no els convenç. “Cal aclarir què va passar exactament el 2 d’octubre, més enllà de les hipòtesis que ha esmentat fins ara la investigació saudita, que han d’estar avalades per fets per ser considerades certes”. per la seva banda, el president nord-americà, Donald Trump, va fer un nou gir i va dir en una entrevista al Washington Post, on col·laborava Khashoggi, que “òbviament hi va haver enganys i mentides” de les autoritats saudites en el cas.

Creix, doncs, la pressió internacional sobre Riad, que després de gairebé tres setmanes de versions contradictòries va acabar admetent la mort del periodista al consolat i va voler tancar el cas amb 18 detencions i fulminant dos alts responsables dels serveis d’intel·ligència. L’ONU, la Unió Europea, les organitzacions de defensa de la llibertat de premsa i diversos governs no van donar per bona la versió saudita.

Poc després que es fes públic el comunicat conjunt, el ministre d’Exteriors saudita, Adel al-Jubeir, assegurava en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News que Riad no sap on és el cos del periodista i que ignora els detalls de com va morir. I és que el règim saudita continua espolsant-se les responsabilitats i intenta explicar la mort com el resultat de l’acció imprudent d’uns agents que es van excedir. “Els individus que ho van fer van actuar fora de les seves competències. Van cometre un error monumental que es va agreujar amb l’intent d’amagar-lo”, va afegir Al-Jubeir, i va assegurar que el príncep hereu “no estava informat” de l’operació. El ministre va assegurar que el rei Salman està “decidit” que els responsables de la mort del periodista “n’hagin de retre comptes”.

Erdogan continua pressionant

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, continua utilitzant el cas per marcar un perfil propi sense arribar a una ruptura total amb Riad. En un míting, ha dit aquest diumenge que vol que es conegui “tota la veritat” i ha anunciat una compareixença dimarts al Parlament. Segons publica el portal Middle East Eye, que cita fonts de la investigació, les autoritats turques creuen que un dels guardaespatlles del príncep Bin Salman va transportar les restes del periodista fora de Turquia. L’agent, membre dels serveis d’intel·ligència, s’identifica com a Maher Abdulazi Mutrib i es creu que va marxar amb una gran bossa en un vol privat el 2 d’octubre, el dia que el periodista va ser assassinat, a les 18.20 h. Ni el seu equipatge ni l’avió van ser revisats perquè va embarcar des de la sala VIP de l’aeroport Atatürk d’Istanbul. Un altre avió va ser escorcollat però no hi van trobar res.

Des de la desaparició del periodista, les autoritats turques (enfrontades a Riad en temes com el boicot a Qatar) no han parat de filtrar escabrosos detalls de l’assassinat als mitjans locals i internacionals que contradiuen la versió saudita. Segons aquestes informacions, Khashoggi hauria mort a mans d’un escamot que va viatjar al país per assassinar-lo al consolat; a més, el crim hauria quedat enregistrat en un àudio d’11 minuts que no s’ha arribat a fer públic. El diari pro Erdogan Yeni Safak assegura que l’àudio demostra que Khashoggi va ser torturat en un interrogatori abans de morir, que li van tallar els dits i que van esquarterar-lo de viu en viu.

Aquestes filtracions han forçat les autoritats saudites a admetre la mort del periodista al consolat, però per desvincular-la de qualsevol instrucció política. Fins ara Riad ha volgut controlar els danys amb bocs expiatoris, però si són certes les proves que Turquia diu que té, l’estratègia saudita -i també la de Trump, que intenta nedar i guardar la roba- quedarà en evidència.