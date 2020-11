Biden i el llegat enverinat de Trump

Què hi ha en joc en aquestes eleccions?

José Antonio Gurpegui

Investigador de l'Institut Franklin (Universitat d'Alcalá d'Henares)

En general, hi ha en joc el fet que els Estats Units tornin a liderar el panorama mundial des d’uns postulats de més seny. Des del punt de vista dels nord-americans, el que hi ha en joc és que els EUA tornin a ser una nació amb més cohesió i que es puguin tancar les ferides, o que, al contrari, continuï polaritzant-se i dividint-se. I en l’àmbit internacional, que es recuperi la tranquil·litat i l’estabilitat entre els estats. Si guanya Biden, crec que les relacions entre Europa i els EUA tornaran al que havien sigut sempre i no a aquest distanciament econòmic (pels aranzels), polític (amb el suport de Trump al Brexit) i en aspectes com el canvi climàtic.

Jacqueline Bhabha

Professora de la Harvard T.H. Chan School of Public Health

És difícil exagerar el que hi ha en joc. Per als que ens preocupa la justícia social, que volem que la ciència es tingui en compte a l’hora de decidir les polítiques i que l’ètica i els drets siguin respectats en la governança dels Estats Units i del món, la perspectiva que Trump sigui reelegit és aterridora. Des de l’assassinat de George Floyd fins al vergonyós abandonament de responsabilitats en la gestió de l’epidèmia de covid-19, a les polítiques migratòries racistes inhumanes o a l’erosió del multilateralisme, hem pogut comprovar fins a quin punt la democràcia americana és feble i plena de problemes. El resultat d’aquestes eleccions determinarà si el camí que s’ha adoptat els últims quatre anys s’accelera amb un dràstic retrocés dels valors democràtics i els drets humans fonamentals (dins i fora dels Estats Units) o si es comencen a abordar de manera intel·ligent i amb principis els urgents problemes socials, polítics i econòmics que afronta aquest país.

Daniel Ureña

President de The Hispanic Council

En certa manera, aquestes eleccions són un referèndum sobre Donald Trump. Per tant, el primer que hi ha en joc és el model que seguirà el país durant els pròxims quatre anys. Una victòria de Trump reforçarà la seva agenda i si guanya Biden veurem un intent de retornar a l’estil d’Obama, tot i que amb matisos. Els EUA es troben en un moment d’alta polarització (el mateix Trump n’és fruit) i per tant aquestes eleccions poden ser transcendentals per al futur del país.

Què ha canviat Donald Trump en els seus quatre anys a la Casa Blanca?

José Antonio Gurpegui

El que ha canviat, fonamentalment, són les formes. Trump ha sigut un president molt atípic en tots els sentits: no ha respost als paràmetres tradicionals, no només de la política nord-americana sinó de qualsevol país civilitzat i amb tradició democràtica, tant en la manera d’actuar com en algunes decisions. Ha tingut més en compte els seus votants que el conjunt dels americans, i això s’ha notat. I, pel que fa a les relacions internacionals, ha canviat substancialment els models d’actuació. Això no vol dir que hagi sigut un rupturista en tot, però sí en les formes, que no han sigut especialment diplomàtiques.

Jacqueline Bhabha

Trump ha legitimat explícitament el racisme i moltes altres formes de discriminació, ha soscavat l’imperatiu de la ciència en les polítiques públiques, s’ha assegurat una majoria d’ultradreta al Tribunal Suprem duran les properes dècades que està preparada per imposar un fort retrocés en els drets reproductius, l’accés a la salut universal i els drets LGTBI i ha desencadenat i fomentat un supremacisme blanc fonamentalista i militaritzat que comporta grans perills per a aquest país i més enllà.

Daniel Ureña

Independentment de les polèmiques, Trump ha sigut molt conseqüent i fidel als seus missatges. El missatge clau de la seva anterior campanya i del seu mandat ha sigut “ America first ”; per tant, potser el més important que ha canviat han sigut les seves decisions a nivell internacional, que per a uns han sigut un desastre i nocives per al país i per a d’altres, una victòria de la seva administració. També és un president que ha canviat la manera d’interactuar amb les audiències i els mitjans de comunicació: el govern a cop de tuit ha sigut una de les peculiaritats d’aquests quatre anys.

Si Joe Biden guanya, fins a quin punt podrà revertir el llegat de Trump?

José Antonio Gurpegui

No sé fins a quin punt Biden voldrà desfer l’entramat que ha muntat Trump. Probablement apujarà impostos, però ja veurem quant. En política exterior, no crec que elimini els aranzels, sinó que intentarà buscar altres vies per reencaminar les relacions amb països com la Xina. I en relació amb Europa serà continuista amb la política d’Obama i recuperarà el paper d’aliat que han tingut tradicionalment els EUA. La seva feina fonamental serà unir de nou la societat nord-americana, molt polaritzada.

Jacqueline Bhabha

Una victòria de Joe Biden posaria les bases per a un reinici que necessitem urgentment. Costarà anys reconstruir l’expertesa en les relacions internacionals dels Estats Units, revertir el dany mediambiental que s’ha produït els últims quatre anys, canviar el rumb d’una política migratòria que causa confrontacions racials i religioses, i reconstruir la noció d’una política inclusiva. Tot plegat dependrà en bona mesura del resultat de les eleccions al Senat i la Cambra de Representants: si els demòcrates obtenen la majoria en totes dues cambres, revertir les polítiques de Trump serà molt més fàcil. Penso en els joves [beneficiaris del programa] DACA, el reconeixement dels refugiats, la sanitat pública, una reforma d’arrel de la policia, els avenços en la reparació de l’esclavitud, i el redreçament del fracàs en la gestió de la pandèmia. Si els demòcrates no aconsegueixen el control de les cambres, Biden ho tindrà molt més complicat per revertir els danys, tot i que un discurs públic diferent en boca del president ja seria un canvi benvingut de bon principi.

Daniel Ureña

No podem obviar que Trump ja ha governat i que les seves mesures ja han tingut un impacte directe en la política dels EUA. Si Biden arriba a la Casa Blanca, s’espera que prengui mesures aviat per intentar revertir al màxim aquestes polítiques, sobretot a nivell internacional. Però el missatge de Trump ha calat profundament en alguns sectors i, si Biden vol, com proclama, “unir de nou [els Estats Units d’] Amèrica”, també anirà amb compte a l’hora de legislar sobre qüestions que puguin generar un desencant a la meitat del país. Hi ha camps on veurem decisions clares, com el canvi climàtic, i d’altres on hi haurà espai per maniobrar, com els acords internacionals.