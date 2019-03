Bolsonaro celebra el 55è aniversari del cop d'estat del 1964

Nostàlgic de la dictadura i envoltat de militars en el seu govern, Jair Bolsonaro, recupera per a aquest diumenge la celebració del 55è aniversari del cop d'estat del 1964. Durant anys, l'exèrcit feia celebracions particulars però l'arribada de la progressista Dilma Rousseff, torturada pel règim, el 2011 va acabar amb l'exaltació de l'assonada. Ara, però, l' ultraconservador Bolsonaro l'ha recuperat. Fins i tot la fiscalia ha criticat la iniciativa del president perquè li sona a "una apologia a la pràctica de les atrocitats" perpetrades durant 21 anys i que va deixar, segons xifres oficials, més de 400 morts, desapareguts i torturats.

"Bolsonaro critica amb raó els governs cubà i veneçolà perquè violen els drets bàsics de la seva gent. Però, alhora, celebra una dictadura militar al Brasil que va causar sofriment incalculable a desenes de milers de brasilers. És difícil imaginar un exemple més clar de doble moral", denuncia Jose Miguel Vivanco, director d'Human Rights Watch a Amèrica.

L'organització es pregunta què celebra exactament el nou president del Brasil, i és que el cop d'estat ha deixat titulars difícils d'oblidar: 4.841 representants electes van ser retirats del seu càrrec, 20.000 persones van ser torturades i 434 van morir o desaparèixer. Mai ningú ha sigut condemnat per aquests abusos.

Apologia de la dictadura

Jair Bolsonaro va ser militar durant la dictadura al Brasil i, en democràcia, mai l'ha condemnat. De fet, si fos per ell, la repressió de la dictadura encara hauria sigut pitjor. Entre altres coses ha afirmat que el règim va cometre l'error de torturar els dissidents en comptes d'assassinar-los. També va penjar un cartell al seu despatx del Congrés en què es podia llegir: "Qui busqui ossos és un gos", fent referència als familiars que segueixen buscant els cossos dels assassinats durant la dictadura. I aquest no és l'únic règim dictatorial legítim per a Bolsonaro, que en altres ocasions ha exaltat el dictador xilè Augusto Pinochet o l'uruguaià Alfredo Stroessner.

El cop d'estat del 31 de març del 1964 va destituir el president escollit democràticament, João Goulart, i va imposar un règim militar que va durar fins al 1985.