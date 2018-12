260x366 Leonardo Boff : “Bolsonaro farà tants errors que els militars el destituiran i assumiran el poder” / HENRY MILLEO / GETTY Leonardo Boff : “Bolsonaro farà tants errors que els militars el destituiran i assumiran el poder” / HENRY MILLEO / GETTY

Exponent de la teologia de l’alliberament, referent de l’esquerra llatinoamericana, professor universitari i conferenciant en les àrees de teologia, filosofia, ètica, espiritualitat i ecologia, autor de 70 obres i víctima de represàlies del Vaticà en la dècada dels 80, l’exfrare franciscà i capellà brasiler Leonardo Boff continua a primera línia amb 79 anys: escriu, és un activista idealista incansable, assessora moviments socials i visita amb regularitat l’expresident Lula, ara empresonat. El religiós és del tot pessimista amb Jair Bolsonaro, que aquest dimarts pren possessió com a president del Brasil.

¿L’elecció de Bolsonaro mostra que la societat brasilera està malalta?

Sempre ho ha estat perquè carrega tres pesos històrics dels quals mai ha sabut alliberar-se: l’etnocidi indígena; la colonització, que va crear dues classes, els senyors i els servents; i l’esclavitud, que va marcar profundament el país. Actualment el 62% de la població té sang d’afrodescendents. Bolsonaro ha sabut explotar el costat fosc de la cordialitat brasilera, feta de ràbia i d’odi arrelats des de fa segles. Ha fet servir hàbilment les fake news, difonent-ne milions des d’Irlanda i Portugal, finançades per xarxes d’empreses. Va guanyar les eleccions de manera espúria.

¿Com ha passat el Brasil, en una dècada, del discurs inclusiu de Lula al de l’extrema dreta?

Hi ha 1.170 famílies que tenen el 64% de la riquesa nacional, representen el 0,05% d’un país de 210 milions d’habitants. Les oligarquies no van acceptar mai que un fill de la pobresa, un operari, supervivent de la gana del nord-est com Lula da Silva, fos president. Van escollir un exmilitar que ha trobat bones metàfores per parlar al cor de la gent: contra la corrupció, la violència generalitzada -enguany hi ha hagut 62.000 assassinats-, la defensa de la família tradicional i “el Brasil per damunt de tot”, que ens remet al Deutschland über alles nazi.

¿Com interpreta que el jutge Sérgio Moro, que va condemnar Lula, sigui el futur ministre de Justícia?

És una qüestió complexa. Té a veure amb la dimensió geopolítica de la crisi dels BRIC [els països amb economies emergents: el Brasil, Rússia, l’Índia, la Xina i Sud-àfrica] i les estratègies de dominació de l’imperi nord-americà. En comptes d’un cop d’estat militar, els EUA fan cops tous que desestabilitzen governs progressistes, judicialitzen la política amb jutges corruptes i generen el caos social amb una premsa conservadora que porta la ràbia i l’odi a la població. L’operació Lava Jato va ser creada per combatre la corrupció endèmica, però la finalitat última era empresonar el president Lula. Avui sabem que el jutge Moro va ser format per la CIA per distorsionar la llei i poder-lo condemnar. És un judici polític. La seva màscara ha caigut quan ha acceptat ser ministre. Era l’aliat de Bolsonaro.

Bolsonaro s’alinearà amb Trump?

Sí, absolutament. El triomf de l’extrema dreta forma part d’una estratègia més gran en la nova Guerra Freda entra els Estats Units i la Xina, un país que pertany als BRIC i que ha penetrat molt fortament a Llatinoamèrica: al Brasil, l’Argentina, Veneçuela i Nicaragua. Atacant i debilitant el Brasil, que és la principal nació de l’Atlàntic sud amb un gran mercat intern i una riquesa ecològica grandiosa, s’ataca la Xina. És una estratègia del Pentàgon.

Quins són els perills reals que implica Bolsonaro?

El gran risc és que es creï una veritable cultura de la violència. Abans de prendre possessió ja hi ha hagut morts per homofòbia i indígenes assassinats al crit de “Visca Bolsonaro”. Les previsions són molt pessimistes. Com que és absolutament incompetent, farà tants errors polítics que probablement els militars el destituiran i assumiran el poder. Fins a cinc generals seran nomenats ministres.

¿Empitjoraran els conflictes per la terra?

El principal temor és pels moviments socials que defensen els sense terra i els indígenes. Bolsonaro ha dit que seran considerats terroristes i tractats com a tals. Hi pot haver massacres de molts sense terra, que són milers i ben organitzats, i assassinats d’indígenes amb impunitat. Bolsonaro no ho tindrà fàcil. S’ha creat el Front Ampli Democràtic i Pluralista d’Oposició per impedir la implantació dels propòsits colpistes del nou president.

Hi ha espai per a l’esperança?

Mentre no refundem el Brasil sobre unes bases de justícia social, democràcia participativa, respecte per la naturalesa, especialment l’Amazònia, i altres valors humanitaris, com la solidaritat i la compassió amb els milions de pobres, no tindrem mai una societat mínimament civilitzada i democràtica. Avui vivim en dues dimensions: la indignació i el no menys necessari coratge d’afrontar l’estat d’excepció i el terror de l’estat. Hi ha una voluntat articulada de resistència molt gran.

¿Li ha molestat la neutralitat del Vaticà durant tot el procés electoral?

L’Església ha perdut els millors profetes i ha parlat sense ressonància ni indignació. El papa Francesc aprecia molt el Brasil. Ha alliçonat indirectament els nostres polítics sobre la no-violència i la no utilització política de fake news. Però no crec que el papa hagi d’intervenir en una disputa política amb biaix democràtic, malgrat que la democràcia aquí sigui de baixíssima intensitat.