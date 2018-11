Bolsonaro segueix els passos de Trump en matèria climàtica

El president del Brasil, Jair Bolsonaro, va al·legar ahir motius pressupostaris per renegar del compromís d’acollir l’any que ve la cimera anual de l’ONU contra el canvi climàtic, la COP25. Pocs dies abans que arrenqui justament la COP24, diumenge a Polònia, Bolsonaro -que prendrà possessió del seu càrrec l’1 de gener- va enviar una carta a Patricia Espinosa, cap de la convenció de l’ONU pel canvi climàtic, per anunciar-li que el Brasil no acollirà la trobada del 2019. Un cop de porta a l’organisme multilateral responsable de l’Acord de París que no presagia res de bo. No són pocs els que temen que el nou líder brasiler d’extrema dreta, amb una retòrica antiglobalista semblant a la de Donald Trump, acabi fent com el president dels EUA i surti de l’Acord de París. La deserció dels compromisos climàtics globals per part del país que conté el 60% de l’Amazonia al seu territori -un pulmó del planeta que Bolsonaro ja ha anunciat que reduirà per crear més terres de pastura i cultius de soja- suposaria un segon cop molt dur per al ja dèbil pacte climàtic, després del que li va assestar Trump.

El president nord-americà, de fet, segueix amb la seva retòrica negacionista en contra de les recomanacions dels seus propis científics. Un informe del seu mateix govern alertava fa pocs dies de les conseqüències catastròfiques que el canvi climàtic tindrà per als EUA si les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle no es reduïen de forma dràstica i urgent. Malgrat que tant el president com els seus mitjans afins van obviar l’informe, l’estudi no podia ser més preocupant: el canvi climàtic farà més freqüents els huracans, tempestes i inundacions, així com els incendis i la pèrdua de collites; les onades de calor poden matar més de 2.000 nord-americans a final de segle i el subministrament d’aigua està en risc.