Brussel·les torna a advertir de "divergències importants" amb Londres pel Brexit

Queda poc més d'un any per al Brexit i les negociacions no avancen. I no només estan gairebé estancades en qüestions clau, sinó que persisteixen "divergències importants" en capítols prioritaris, com els drets dels ciutadans comunitaris.

El negociador europeu del Brexit, Michel Barnier, ha advertit aquest dimecres que cal "accelerar" les negociacions, especialment sobre el període de transició, que durarà menys de dos anys. "En aquest apartat no hi ha hagut avenços des del desembre. L'acord sobre el període de transició no està fet", ha avisat Barnier.

La Comissió Europea ha presentat l'acord de divorci, l'esborrany del text del Brexit que tradueix a llenguatge jurídic els acords polítics. El document, ha apuntat Barnier, aporta "solucions concretes i realistes" i permetrà avançar en les negociacions.

Drets dels ciutadans i frontera d'Irlanda

Per a la UE, els drets dels ciutadans són la màxima prioritat, i reclama que els comunitaris que arribin al Regne Unit durant el període de transició tinguin els mateixos drets que els que arribin abans del divorci. El Regne Unit ho rebutja, però per a Brussel·les és una línia vermella.

Per als britànics, la frontera d'Irlanda del Nord continua sent el tema políticament més sensible. El text que ha presentat la Comissió Europea preveu que Irlanda del Nordi continuï alineada amb la legislació europea en matèria de mercat interior i unió duanera per evitar una frontera "dura", una idea no compartida per Londres i que és vista des del Regne Unit com una provocació. "La UE no està intentant provocar ningú amb la posició sobre la frontera d'Irlanda", ha assegurat Barnier.

La setmana que ve hi ha una nova ronda de negociacions, que tindrà lloc després de la presentació de l'esborrany de l'acord del Brexit i del discurs que pronunciarà divendres la primera ministra britànica, Theresa May, sobre el divorci amb la UE. Si es compleix el calendari, el Regne Unit sortirà de la UE el 29 de març del 2019.