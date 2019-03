Brunei lapidarà homosexuals i adúlters

Brunei començarà a imposar la pena de mort per lapidació com a càstig per a l'homosexualitat, l'adulteri, la sodomia o la violació. Les penes podran ser aplicades tant a adults com a menors. El nou Codi Penal, que entrarà en vigor el 3 d'abril, també preveu l'amputació d'una mà i un peu per a qui robi. A més, grups de musulmans estaran obligats a assistir en directe a l'aplicació d'aquestes penes.

"El país ha d'aturar immediatament els plans per implementar aquests càstigs cruels i revisar el seu Codi Penal en compliment de les seves obligacions amb els drets humans. La comunitat internacional ha de condemnar urgentment el moviment de Brunei", ha denunciat Rachel Chhoa-Howard, investigadora d'Amnistia Internacional a Brunei.

Es tracta d'un país amb una tradició islàmica molt estricta: l'alcohol ja està prohibit i hi ha multes i penes de presó per a qui tingui fills fora del matrimoni o per a qui no resi el divendres. Des del 2014 el sultà de Brunei, un dels mandataris més rics del món, ha mostrat la seva intenció de transformar la legislació civil del país en la xaria, però la pressió internacional l'ha aturat fins a aquest any.

L'homosexualitat a Brunei ha sigut il·legal des de la dominació colonial britànica, que es va acabar el 1984. De totes maneres, abans era un delicte que només comportava una pena de presó. Ara, amb la nova legislació, que només afectarà els musulmans, es podrà aplicar la pena capital.