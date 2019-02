Brussel·les anuncia 5 M€ més d'ajuda humanitària urgent a Veneçuela

La carta que es juga en la crisi a Veneçuela és la de l'ajuda humanitària, que pot entrar al país si ho decideix l'exèrcit. Aquest dimarts, l'autoproclamat president, Juan Guaidó, ha anunciat que està tot preparat perquè arribi l'ajuda humanitària que ell mateix ha mobilitzat amb l'ajuda dels Estats Units i Colòmbia al país llatinoamericà. És una manera de mesurar la fidelitat de les forces armades veneçolanes, que hauran de decidir si en permeten l'accés o no. Després que ahir el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, anunciés l'enviament de 53 milions d'euros en ajuda humanitària a Veneçuela, aquest dimarts ha sigut la Comissió Europea la que ha anunciat que mobilitzarà 5 milions més per fer arribar a ONG o entitats vinculades a les Nacions Unides a Veneçuela. A més, la Comissió també ha anunciat l'obertura d'una oficina a Caracas amb l'objectiu d'ajudar a canalitzar aquests diners.

Però com admeten fonts europees l'ajuda humanitària que s'ha enviat fins ara ja arriba amb dificultats (només el 2018 es van anunciar 34 milions). Els diners que es mobilitzen per la part europea sempre han d'anar destinats a organitzacions i es desvinculen, segons fonts oficials, del moviment dels Estats Units, que ha acordat els ajuts directament amb Guaidó. Però precisament per això la UE té dificultats per aclarir com s'ho farà per garantir que aquests diners arriben als necessitats. Una de les maneres de fer-ho és obrir una oficina a Caracas però també es preveuen dificultats.

Fonts europees expliquen que fins ara l'ajuda humanitària europea ha arribat a través de les oficines de països del voltant com ara Colòmbia o Guyana, però, davant la necessitat d'"augmentar l'ajuda d'emergència", s'ha anunciat la voluntat d'obrir-ne una altra a Caracas. Com? Seria a través de les que ja hi ha al voltant. Es preveu que hi pugui haver dificultats administratives però fonts europees aclareixen que no s'haurien de posar traves als permisos perquè seria una delegació oberta a partir de les ja existents.

"Com que molta gent continua patint la severa crisi socioeconòmica a Veneçuela, la Comissió ha mobilitzat cinc milions d'euros addicionals per ajudar els més necessitats", diu el comunicat. "Estem augmentant la nostra assistència d'emergència per ajudar els més vulnerables, que tenen dificultats d'accés a menjar, medicaments i serveis bàsics", diu la Comissió. Fins ara, des de les institucions europees s'han mobilitzat 62 milions d'euros.