Guaidó anuncia l'arribada d'ajuda humanitària a Veneçuela

L'autoproclamat president de Veneçuela ha anunciat a través de Twitter que ja està tot a punt perquè comenci a arribar ajuda humanitària al país. La Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres (UNGRD) de Colòmbia ha afirmat en un comunicat que a partir d'aquest dimarts s'instal·laran a la ciutat fronterera de Cúcuta "amb la finalitat de coordinar [...] el procés logístic per rebre i emmagatzemar aquesta ajuda humanitària".

Esta semana iniciamos la apertura del primer centro de acopio en Cúcuta. Para lograr el ingreso de la #AyudaHumanitaria. — Juan Guaidó (@jguaido) February 4, 2019

Maduro ha rebutjat diverses vegades l'ajuda exterior. Diu que no són captaires de ningú i acusa la comunitat internacional de fer promeses falses al seu poble. També assenyala l'oposició encapçalada per Guaidó. Segons Maduro, necessiten "ajuda mental".

L'actuació de l'exèrcit segueix sent una incògnita

Quan Guaidó es va autoproclamar president legítim de Veneçuela, l'exèrcit va jurar fidelitat a Maduro. Però han avançat els dies i s'han produït algunes desercions de comandaments. L'opinió de les forces armades veneçolanes no sembla que sigui unànime, per la qual cosa no s'ha de descartar que permetin l'entrada d'ajuda humanitària, buscant evitar noves baixes.

El president de l'Assemblea Nacional Veneçolana veu l'ajuda exterior com una oportunitat per dividir un exèrcit que de moment és fidel a Maduro. Guaidó pressiona l'exèrcit i Maduro afirmant que si no entra ajuda humanitària hi ha risc que 250.000 veneçolans morin. "Es tracta de salvar vides", afirma.