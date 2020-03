Brussel·les exigeix als estats mesures per evitar el bloqueig de mercaderies a les fronteres

El coronavirus ha ressuscitat parcialment les fronteres internes dins la Unió Europea, amb diferents nivells de restriccions entre països. Això està provocant problemes de circulació de mercaderies en un mercat únic habituat al flux constant de persones i béns. Fa dies que la Comissió Europea avisa dels perills per al correcte abastiment de productes bàsics que suposa la introducció de controls fronterers dins la Unió Europea i, per això, aquest dilluns ha publicat una guia perquè els estats garanteixin el que ha anomenat carrils verds de ràpida circulació, a través dels quals exigeix que es garanteixi el pas fluid de transportistes amb tot tipus de mercaderies en un màxim de 15 minuts.

"Les mesures introduïdes per alentir l'expansió del virus també han alentit i en ocasions paralitzat el transport de béns", ha afirmat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. "Aquest cap de setmana hi ha hagut punts on s'han vist cues de fins a 40 quilòmetres, que impliquen 18 hores d'espera. Això s'ha d'acabar", ha dit amb contundència la presidenta de l'executiu comunitari, que avisat que obstacles d'aquesta mena poden provocar problemes reals de subministrament tant de material sanitari com de béns bàsics o fins i tot de menjar, ja que "les cadenes de producció estan extremadament integrades" dins la Unió Europea.

Today we issue guidelines on ‘green lanes’ to member states. 4 objectives to make real progress on 🇪🇺's roads:

1⃣Crossing the border takes max. 15 min.

2⃣Green lanes open to vehicles carrying any type of goods

3⃣Govs suspend restrictions

4⃣Less paper work for transport workers pic.twitter.com/Nd18xDV0wi — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 23, 2020

En aquest mateix sentit, Brussel·les també exigeix als estats que suspenguin restriccions de transport, com ara la prohibició als camions de circular els caps de setmana o de nit, per garantir justament el correcte abastiment de tota mena de productes al conjunt de la Unió Europea. "És una situació excepcional, hem de ser flexibles", ha reiterat. A més, també ha demanat que es redueixin els tràmits burocràtics als quals han de fer front transportistes "de totes les nacionalitats" i també recorda que, si bé els controls sanitaris als conductors poden ser útils per evitar l'expansió del virus, s'han d'implementar de tal manera que no obstaculitzin el correcte transport de mercaderies.