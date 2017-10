El Bundestag s’estrena bloquejant la ultradreta

El parlament alemany -el Bundestag- va celebrar ahir la seva primera sessió des de les eleccions federals del 24 de setembre. La seva tasca inaugural: escollir el president i els diversos vicepresidents de la cambra. Per a aquests segons càrrecs el nou Bundestag no va tenir problemes per escollir cinc persones: el conservador Hans-Peter Friedrich, el socialdemòcrata Thomas Oppermann, el liberal Wolfgang Kubicki, l’esquerrana Petra Pau i l’ecologista Claudi Roth. Sí que va mostrar, en canvi, una inusual unanimitat per rebutjar que Albrecht Gläser, del partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD), sigui un dels nous vicepresidents de la cambra baixa.

Gläser va rebre 550 i 549 vots en contra d’un total de 703 en dues votacions successives, mentre que els candidats proposats per les altres formacions van rebre el suport necessari per ocupar la vicepresidència que, segons el reglament, li correspon a cada grup parlamentari.

Albercht Gläser, antic membre de la CDU i militant de l’AfD des del 2012, ha defensat retirar als musulmans el dret fonamental a la llibertat religiosa perquè considera que l’islam “no reconeix ni respecta la llibertat religiosa”. El polític ultradretà, de 75 anys, també ha assegurat públicament que l’islam no és una religió sinó una ideologia, i que no és possible distingir entre musulmans i islamistes.

Per aquestes raons, el ple del Parlament ahir va decidir no acceptar la seva designació com a vicepresident i probablement tampoc ho farà a la tercera votació, a la qual n’hi hauria prou amb una majoria simple per escollir-lo. L’AfD, per la seva banda, ja ha anunciat que no renunciarà al seu candidat. “Ens mantenim ferms amb Gläser”, va assegurar ahir el copresident del grup parlamentari d’Alternativa per a Alemanya, Alexander Gauland.

No és la primera vegada que el Bundestag viu un bloqueig semblant. L’any 2005 Lothar Bisky, candidat a la vicepresidència del Bundestag a proposta del partit d’esquerres PDS (avui fusionat amb Die Linke) també va ser rebutjat. En aquella ocasió els membres del Parlament van recusar Bisky pels seus vincles amb la Stasi, la policia política de l’antiga República Democràtica Alemanya (RDA), i van haver d’escollir un nou candidat. La seleccionada va ser Petra Pau, que en aquesta legislatura repetirà en el càrrec a proposta de Die Linke.

L’incombustible Schäuble

Per al càrrec de president del Bundestag, els nous parlamentaris van escollir per àmplia majoria (501 vots a favor, 173 en contra i 30 abstencions) l’exministre de finances Wolfgang Schäuble.

El veterà polític democristià, de 75 anys, va ser l’artífex i vigilant de les polítiques d’austeritat durant els anys més durs de la crisi, i mà de ferro dels governs de Merkel. És diputat des del 1972 i ha sigut ministre durant 12 anys.

Schäuble haurà de bregar amb una cambra molt més masculina (només el 30,7% dels parlamentaris són dones) i, per primer cop, amb presència de la ultradreta.