Busquen un submarí amb 44 persones, desaparegut des de dimecres

L'ARA San Juan funciona amb bateries elèctriques que "cal recarregar cada tant", recorda Balbi, que ha afegit que l'última comunicació amb el submarí va tenir lloc el dimecres al matí. El portaveu s'ha referit a la versió que ha transcendit que es va produir un incendi a l'interior de la nau, que "no és una informació oficial" i ha afegit que "va poder haver una falla tècnica", però encara "no se sap exactament què va passar".



Els equips de rescat han rastrejat la meitat de l'àrea on es calcula que pot trobar-se el submarí. La nau navegava des del port austral d'Ushuaia cap a Mar del Plata, 400 quilòmetres al sud de Buenos Aires, quan va perdre contacte amb les bases. "Creiem que va tenir un difícil problema de comunicació potser per alimentació elèctrica. Esperem que estigui en superfície [però] s'està fent difícil la detecció", ha afirmat Balbi.