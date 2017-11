Cadena perpètua per a Mladic per ordenar el genocidi de Srebrenica

Fins a l’últim moment el general serbobosnià Ratko Mladic va deixar clar el seu menyspreu i la seva còlera contra el Tribunal Penal Internacional per a l’Antiga Iugoslàvia (TPII). “Mentida, sou tots uns mentiders!”, cridava ahir contra el jurat, que el va expulsar de la sala abans de llegir la sentència. Conegut com el carnisser de Bòsnia, Mladic va ser condemnat ahir a cadena perpètua com a màxim responsable del genocidi de Srebrenica, a més d’altres crims contra la humanitat durant la Guerra dels Balcans. El tribunal veu provat que, al capdavant de l’exèrcit serbobosnià, Mladic va ordenar l’assassinat de 8.000 homes i adolescents a la localitat de Srebrenica el 1995, la pitjor massacre comesa a Europa després de la Segona Guerra Mundial, que ja va ser catalogada com a genocidi pel mateix TPII. En total, el tribunal troba Mladic culpable de deu càrrecs que inclouen també “exterminació, persecució, assassinat, deportació i atacs il·lícits a la població civil” comesos contra bosnians musulmans i croats.

La sentència posa fi a sis anys de judici al general Mladic, que va ser capturat a Sèrbia l’any 2011 després de passar més de 16 anys fugitiu, i tanca també les portes del TPII, constituït l’any 1993 i que juntament amb el Tribunal Penal Internacional per a Ruanda va posar les bases de la constitució del Tribunal Penal Internacional (TPI) de l’Haia.

Amb el posat despectiu i desafiant que ha mantingut a totes les vistes, Mladic va interrompre ahir la lectura dels fets que se li imputaven per demanar d’anar al lavabo. La pausa de cinc minuts es va convertir en mitja hora perquè l’advocat de l’exgeneral va demanar als serveis mèdics que li prenguessin la tensió. De nou dins la sala, el defensor va al·legar la “hipertensió” de Mladic, de 74 anys, per demanar suspendre la sessió “o deixar de llegir el sumari de fets per passar directament a la sentència”. El president del tribunal, Alphons Orie, va denegar la petició i va seguir llegint. Va ser llavors quan Mladic es va aixecar i va començar a increpar a crits el tribunal, que el va fer fora. “Així de sa està”, es va sentir dir a algú dins la sala.

“Els crims comesos per l’acusat es troben entre els més cruels coneguts per la humanitat, i inclouen genocidi i exterminació”, va llegir Orie després. La sentència relata la campanya sistemàtica de neteja ètnica que l’exèrcit serbobosnià liderat per Mladic va executar contra la població musulmana i croata. “Molts dels homes i joves van ser insultats, amenaçats, colpejats i forçats a cantar cançons sèrbies mentre esperaven la seva execució”, va relatar sobre els homes assassinats a Srebrenica. També es considera Mladic culpable del setge de Sarajevo, on més de 10.000 civils van ser assassinats per les bombes i el foc de franctiradors durant prop de quatre anys.

Mladic és el càrrec militar més alt de les 161 persones processades pel TPII i el màxim responsable de les atrocitats jutjades juntament amb l’exlíder polític serbobosnià Radovan Karadzic, que l’any passat va ser condemnat a 40 anys de presó per crims de lesa humanitat. Karadzic, però, va ser absolt del càrrec de genocidi, ja que no es va poder provar que això “formés part del pla o de les intencions” del cap polític. Tot i haver provat que l’exèrcit serbobosnià va dur a terme un “model organitzat i sistemàtic de crims” contra víctimes “escollides per la seva identitat com a musulmans bosnians i croats bosnians”, el TPII veu provada la intenció de genocidi en el líder militar però no en el líder polític. Les ordres directes del cap militar als seus homes són la prova, però en el cas dels responsables polítics és més difícil establir intencionalitat.

El genocidi no prescriu

Amb tot, per al cap de l’Institut de Drets Humans de Catalunya, David Bondia, el missatge que envia la sentència d’ahir a Mladic és molt clar. “El primer missatge és que no hi ha impunitat per a aquest tipus de crims, no només per als qui els executen sinó tampoc per als qui els ordenen, i el segon missatge és que no prescriuen, ja que 25 anys després dels fets hi ha una condemna”, apunta. A més, diu, en el seu últim veredicte el TPII condemna Mladic per tots els tipus de crim sobre els quals té competència: genocidi, crims de lesa humanitat i violacions de les lleis de guerra.

El primer tribunal internacional des de Nuremberg ha establert jurisprudència per jutjar crims comesos en context de guerra. Tot i així, com apunta Bondia, aquest tribunal es va poder crear per ordre del Consell de Seguretat de l’ONU perquè cap de les grans potències amb dret a veto hi estaven directament implicades.

651x1733 Cadena perpètua per a Mladic per ordenar el genocidi de Srebrenica Cadena perpètua per a Mladic per ordenar el genocidi de Srebrenica

És més dubtós encara el llegat del tribunal en el sentiment de serbis, bosnians i croats.

Després de gairebé 25 anys de feina, el 31 de desembre d’aquest 2017 es desmantellarà definitivament el tribunal. Les apel·lacions pendents, com la que ja va anunciar ahir l’advocat de Mladic, passen a mans del Mecanisme per als Tribunals Penals Internacionals (MICT, en anglès), constituït per l’ONU per assumir les tasques pendents dels tribunal per a l’Antiga Iugoslàvia i per a Ruanda, que també ha acabat mandat.