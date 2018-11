Califòrnia busca més de 600 desapareguts en l’incendi forestal

Els bombers només tenen controlat en un 40% l’incendi que crema a Califòrnia des de fa una setmana. Les autoritats s’han vist sobrepassades per la magnitud del desastre natural i les persones desaparegudes han augmentat fins a 631, amb un balanç provisional de víctimes mortals que puja a 66. El foc del nord de l’estat ja ha cremat més de 56.000 hectàrees i més de 10.000 cases.

Als afores de la localitat de Paradise (al nord), arrasada per les flames, els veïns van penjar fotografies dels seus amics i familiars de qui no saben res. Amb tota seguretat, la llista de morts pujarà a mesura que els equips de rescat aconsegueixin arribar a les zones que encara cremen, però es confia que gran part dels desapareguts siguin a les desenes de centres d’allotjament d’urgència que s’han obert per acollir els milers d’evacuats que han hagut de deixar casa seva davant el risc imminent que hi arribessin les flames.

El xèrif del comtat de Butte, Kory Honea, va demanar mostres d’ADN per accelerar els tràmits d’identificació dels cadàvers que s’han localitzat, ja que, com que estan calcinats, han perdut les empremtes digitals. En paral·lel, un exèrcit de forenses rastreja el terreny per trobar restes humanes. Mentrestant, els veïns s’han instal·lat als refugis habilitats i en cases d’amics, o han improvisat campaments molt precaris sense serveis bàsics on es refugien del fred i de l’aire saturat de fum.

El segon foc

El foc de Paradise no és l’únic foc actiu a Califòrnia. Al sud n’hi ha un a prop de Los Angeles que des de fa una setmana ha cremat ja gairebé 40.000 hectàrees i s’ha cobrat la vida de tres persones.