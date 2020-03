Califòrnia declara l'estat d'emergència pel coronavirus

L'estat de Califòrnia ha declarat aquest dijous l'estat d'emergència després de registrar la seva primera mort a causa del coronavirus Covid-19, un home de 71 anys. És el primer mort per aquest virus fora de l'estat de Washington, al nord-oest del país, que ja registra 10 víctimes mortals, amb un total de 159 contagis confirmats arreu del país.

La Casa de Representants dels Estats Units ha aprovat aquest dimecres a la nit un paquet d'ajuda de 8.300 milions de dòlars per combatre el Covid-19 i per al desenvolupament d'una vacuna, tot i que falta encara l'aprovació del Senat.

Aquest dijous els casos de coronavirus Covid-19 arreu del món ja superaven els 95.400, dels quals 80.400 són a la Xina, el país origen del brot, que ha superat aquest dijous les 3.000 morts per aquesta causa, amb un total de 3.013 víctimes mortals confirmades.

El màxim nombre de morts fora de la Xina és a Itàlia, amb 107 víctimes mortals i un total de 3.090 casos confirmats de Covid-19. És per això que el govern italià va prendre ahir la decisió de tancar totes les escoles i universitats del país per intentar contenir els contagis, una mesura que entra en vigor aquest dijous i que durarà almenys fins al 15 de març.

Corea del Sud és encara el país que té més contagis fora de la Xina, amb 5.766 aquest dijous, tot i que la seva xifra de morts és de 35, molts menys que els d'Itàlia i els de l'Iran (que té 92 morts amb més de 2.900 casos). Un total de 36 països del món han imposat ja una prohibició total d'entrada als ciutadans que vinguin de Corea del Sud, segons va informar Seül.

Aquest dijous el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha enviat una carta al president de Corea del Sud, Moon Jae-in, per dir-li que espera que el país superi aviat aquesta crisi sanitària i per preocupar-se també per la salut del mateix Moon Jae-in.

Corea del Nord no ha informat fins ara de cap cas de coronavirus, tot i que ha suspès algunes activitats multitudinàries i ha posat en quarantena la població estrangera que era al país. Amb tot, la poca transparència del règim nord-coreà deixa encara molts dubtes sobre la situació real dins del país.

El Covid-19 ha portat també el president de la Xina, Xi Jinping, a suspendre el seu viatge oficial al Japó previst per a l'abril. Hauria sigut la primera visita d'un president xinès al Japó des del 2008, en un intent d'acostar els dos governs després d'uns anys de tensions polítiques a causa de disputes territorials sobre unes illes del mar de la Xina Oriental. Xi Jinping tenia previst trobar-se amb l'emperador Naruhito i amb el primer ministre nipó, Shinzo Abe, però finalment ha anunciat que la visita s'haurà de fer quan el moment "sigui més propici" que l'actual.

Els científics xinesos que han estudiat la malaltia expliquen, mentrestant, que s'han detectat dues branques diferents del nou coronavirus, una de més lleu que afecta el 70% dels casos registrats i una de més agressiva que afecta el 30% restant.