El Canadà i els Estats Units tanquen la frontera per frenar l'avanç del virus

Els Estats Units i el Canadà han anunciat el tancament temporal de la seva frontera. Serà, ha assegurat Donald Trump, durant almenys 30 dies i per "consens mutu". No es tancava la frontera des dels atemptats de l'11 de setembre del 2001. Ho va anticipar el president nord-americà via Twitter i ho va confirmar posteriorment el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, des d'Ottawa. 8.893 quilòmetres de frontera que només es podran travessar per al transport de mercaderies i material mèdic, i per personal considerat essencial. És una mesura que el Canadà ja havia aprovat prèviament per a viatgers de la resta del món i que ara s'amplia als nord-americans.

Amb uns 600 casos detectats en territori canadenc, els responsables de salut de les regions més afectades havien posat el crit al cel davant l'excepció per als seus veïns del sud. Adrian Dix, responsable de Salut de la Colúmbia Britànica, on es localitzen gairebé un terç del total d'infeccions al Canadà, advertia dilluns del risc de mantenir oberta la frontera. "No vingueu perquè en aquest moment és el pitjor que podeu fer". Un prec adreçat als seus veïns de l'estat de Washington, segon focus més important d'infeccions als Estats Units.

Trump, un president en guerra

Donald Trump es considera un "president en temps de guerra" i aquest dimecres ha anunciat mesures excepcionals per afrontar "el virus xinès", un terme racista amb el qual segueix referint-se al coronavirus. El president activarà la llei de producció de defensa de l'any 1950, aprovada en temps de la Guerra de Corea, que el faculta per obligar la indústria a incrementar la producció de material essencial per a la defensa del país. En aquest cas, per fabricar material mèdic imprescindible per afrontar la greu crisi sanitària, com ara mascaretes i respiradors.

FEMA, l'agència federal encarregada de les emergències, ja està al nivell 1 d'alerta. L'exèrcit, per la seva banda, ha d'enviar un vaixell hospital a Nova York i un altre a la costa oest per intentar alleujar la càrrega sobre el sistema sanitari. Són vaixells amb capacitat per a 1.000 llits, 80 dels quals són de cures intensives. Mark Esper, secretari de Defensa, ha anunciat que posarà 5 milions de mascaretes a disposició del departament de Salut.

Ajornament dels desnonaments

Amb més de 7.000 pacients diagnosticats per la malaltia, 121 morts i el virus escampat ja oficialment per tot el país, Trump s'ha concentrat aquest dimecres en detallar mesures addicionals per intentar pal·liar els efectes econòmics de la crisi. El mandatari ha anunciat que les execucions hipotecàries i desnonaments s'ajornaran fins a finals d'abril. Una decisió d'impacte directe sobre els sectors més vulnerables de la població que s'afegeix al pla anunciat dimarts i amb el qual pretén lliurar diners en metàl·lic als ciutadans nord-americans.

A falta de concretar detalls, mitjans nord-americans avancen que la Casa Blanca està sol·licitant al Congrés 500.000 milions de dòlars per distribuir en dues fases als contribuents. També 300.000 en ajudes al petit comerç.