Centenars de cadàvers s'acumulen en camions refrigeradors a Nova York des de la primavera

Els cossos d'unes 650 persones esperen a l'interior de camions refrigeradors als dipòsits de cadàvers de Nova York des del pic del brot de covid-19 a la ciutat al mes d'abril, segons una exclusiva del Wall Street Journal. En plena segona onada de la pandèmia a la ciutat, els camions segueixen plens a la costa de Brooklyn, en un dipòsit d'emergència que es va posar en marxa a l'abril.

Aquell mes les imatges d'una fossa comuna al nord de Nova York, amb desenes de taüts preparats, ja van commocionar el món i van deixar molt clar l'abast de la tragèdia del covid-19 en una de les ciutats més poderoses del planeta.

Igual que els taüts d'aquelles imatges, els cadàvers que encara s'amunteguen als camions refrigeradors de Brooklyn són de persones que no han estat reclamades per cap familiar o bé les famílies dels quals no poden permetre's pagar un enterrament. Les autoritats de la ciutat han admès que hi ha 230 morts de qui encara no s'ha trobat cap familiar. Entre el setembre i el novembre, el nombre de cadàvers a dins dels camions només ha baixat de 698 a 650, segons el rotatiu nord-americà.

Els camions són a l'andana del moll del carrer 39, al barri de Sunset Park de Brooklyn, segons han confirmat les autoritats municipals a diversos mitjans. Després d'un determinat període de temps de recerca infructuosa de familiars, els cadàvers són traslladats a les fosses de Halt Island, les de les imatges de l'abril. Ja llavors l'alcalde de la ciutat, Bill de Blasio, va aclarir que no tots els que hi van a parar són víctimes del covid-19, sinó que poden haver mort per qualsevol altre motiu.