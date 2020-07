"Està clar que els borratxos no guarden distàncies", diu la policia en la primera nit de pubs oberts a Anglaterra

"El que va quedar clar com l'aigua és que els borratxos no mantenen la distància". És la conclusió del cap de policia d'Anglaterra i Gal·les, John Apter, després de només una primera nit de reobertura de pubs i restaurants, un nou pas en el desconfinament que s'ha provat com a gens beneficiós per a la contenció del virus. "Ha sigut una nit de molta feina, però el torn de nit ha aconseguit afrontar-la", ha dit Apter a Twitter.

What was crystal clear is that drunk people can’t/won’t socialy distance. It was a busy night but the shift managed to cope. I know other areas have had issues with officers being assaulted. Now heading home, to those still on shift please stay safe. — John Apter (@PFEW_Chair) July 5, 2020

Les imatges de la primera nit de pubs després del confinament pel covid-19 també deixen clar que els anglesos no es van estar de llançar-se a la festa sense miraments ni mesures higièniques. Carrers plens de gent durant hores fins ben entrada la matinada, balls, pintes i poca distància de seguretat es van veure a les xarxes socials, tot i que el govern de Boris Johnson assegurava aquest diumenge que "la majoria de la gent s'havia comportat correctament".

El cap de policia responsable explicava, en canvi, que havia hagut de lidiar durant tota la nit amb "comportaments antisocials, homes despullats, possessió de drogues de classe A, borratxos feliços, borratxos enfadats, baralles, més borratxos enfadats" i fins i tot algun que el va insultar com a "porc feixista".

Finished my late shift with the @HantsPolice Southampton City late shift. A busy shift, we dealt with anti social behaviour, naked men, possession of class ‘A’ drugs, happy drunks, angry drunks, fights, more angry drunks and was called a fascist pig by somebody we tried to help! — John Apter (@PFEW_Chair) July 5, 2020

Les policies de Devon i Cornwall, al sud-oest d'Anglaterra, deien que havien rebut fins a mil trucades per incidents relacionats amb "desordres vinculats a la beguda". A la localitat del nord d'Anglaterra de Nottinghamshire hi va haver quatre detencions i diversos pubs van acabar tancant portes a causa també d'alguns disturbis amb clients beguts.

"Ha sigut una nit previsiblement moguda i ha confirmat el que ja sabíem, que l'alcohol i la distància social no són una bona combinació", deia de nou John Apter en un últim tuit de bon matí aquest diumenge.

Morning folks, it’s the morning after the night before! I hope those 999 colleagues who were working last night managed to get home in one piece! Was a predictably busy night and confirmed what we knew, alcohol and social distancing is not a good combination. — John Apter (@PFEW_Chair) July 5, 2020

En aquesta nova fase del desconfinament, els pubs, els restaurants, els cinemes i les perruqueries van tornar a obrir a Anglaterra i Gal·les, tots tancats des del passat mes de març, tot i que convidant la gent a mantenir la distància d'almenys un metre i mig i a seguir totes les mesures higièniques necessàries.

Aquest diumenge el ministre de Sanitat britànic, Matt Hancock, ha assegurat que, malgrat les imatges d'alguns grups de festa, la gran majoria de ciutadans que van anar per primer cop als pubs i restaurants es van comportar perfectament bé i seguint els protocols de seguretat. "Pel que jo he vist, malgrat que hi ha algunes imatges que diuen el contrari, molta i molta gent ha actuat de manera responsable", ha dit Hancock en una entrevista a Sky News.

"En general estic molt satisfet amb el que va passar ahir. Ha sigut molt bo veure la gent sortint i mantenint molt la distància", ha dit el ministre. El cap del servei sanitari anglès –l'NHS–, Simon Stevens, també s'ha expressat en la mateixa línia, i s'ha felicitat per "no haver vist la nit passada el tipus d'escenes que teníem por de veure". "Hi havia uns quants bojos, però la gran majoria ha sigut sensible i crec que és la història que s'ha repetit al llarg de tot el país", ha afegit.

El Regne Unit és el país europeu més afectat per la pandèmia del covid-19, que hi ha deixat més de 44.000 morts, la tercera xifra més alta del món, només després dels Estats Units i el Brasil, a més d'un total de 287.000 casos positius confirmats oficialment. Per això les autoritats sanitàries havien advertit que la reobertura dels pubs s'havia de fer sota mesures molt controlades per evitar el temut rebrot de coronavirus.