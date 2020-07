Arrenca a Turquia el judici per l'assassinat de Khashoggi, periodista crític amb el règim saudita

Nou capítol en el cas del cruent assassinat el 2018 del periodista saudita Jamal Khashoggi, crític amb la gestió del príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohamed bin Salman, i que, després d'una misteriosa desaparició al consolat saudita a Istanbul, es va saber que havia estat assassinat i esquarterat. Turquia, que des del primer moment va acusar el règim saudita de la mort de Khashoggi, ha iniciat aquest divendres el judici a dos excol·laboradors de Bin Salman i a 18 ciutadans saudites més.

Es tracta d'un judici en absència, ja que els acusats, pels quals la Fiscalia turca demana penes de presó, no es troben a Turquia. L'Aràbia Saudita ha rebutjat les peticions de la justícia turca per extradir els sospitosos i en va jutjar alguns a Riad, en uns processos que van ser titllats per l'opinió internacional com a "rentat de cara". El règim saudita va processar onze homes el desembre del 2019, dels quals cinc van ser condemnats a mort en primera instància, però va exonerar de cap responsabilitat el general Ahmad Asiri, que en el moment del crim era el subdirector dels serveis secrets de l'Aràbia Saudita.

Tant Asiri com Saud al-Qahtani, que quan es va produir l'assassinat era assessor del príncep hereu saudita, estan acusats per la Fiscalia turca d'homicidi premeditat i tortura brutal, i se sospita que van estar presents al consolat saudita a Istanbul on va ser vist per últim cop Khashoggi, que hi va anar el 2 d'octubre del 2018 a recollir uns papers que necessitava per casar-se amb la seva promesa, Hatice Cengiz, la qual va ser qui en va denunciar la desaparició. No es va tornar a veure el periodista, que va ser assassinat i desmembrat.



S'espera que tant Cengiz com la relatora especial de l'ONU, Agnès Callamard, acompanyada de representants a Turquia d'Amnistia Internacional i Reporters Sense Fronteres, compareguin en la vista judicial. La seu del tribunal, al districte de Caglayan, està fortament custodiada per la policia, i els periodistes, tant turcs com estrangers, s'han aplegat al voltant de l'edifici. El judici per l'assassinat de Khashoggi, reconegut en el panorama internacional per les seves columnes crítiques contra el règim de Mohamed bin Salman a The Washington Post, suposa un gran esdeveniment per intentar esclarir la veritat sobre la brutal mort del periodista.

Malgrat que Turquia no és precisament un exemple de garanties judicials, Callamard confia que tant la justícia turca com el president Recep Tayyip Erdogan –que coneixia personalment Khashoggi i el va indignar el fet que l'assassinat es produís al seu país– garanteixin la persecució dels responsables de l'atroç mort del periodista. Tant l'ONU, amb la investigació de Callamard al capdavant, com l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA) dels Estats Units ja van apuntar com a culpables de l'assassinat de Khashoggi els alts funcionaris del príncep hereu de l'Aràbia Saudita i al mateix Bin Salman, que hauria sigut qui hauria ordenat l'assassinat.