El Comitè d'Afers Legals de l'Eurocambra conclou que Borrell no té conflicte d'interessos per ser alt representant

L'actual ministre d'Exteriors espanyol en funcions, Josep Borrell, ha superat el primer filtre de l'Eurocambra per arribar a ser l'alt representant de la Unió Europea. Fa una setmana el Comitè d'Afers Legals i Jurídics de l'Eurocambra li va demanar informació addicional sobre la declaració d'interessos que va presentar el polític espanyol, escollit pels estats membres de la UE per ser el futur responsable de la diplomàcia comunitària. Com confirmen fonts pròximes al ministre, Borrell va respondre que la possessió d'accions a Iberdrola, Bayer i el BBVA no suposa un conflicte d'interès per assumir la cartera d'Exteriors europea, però es mostrava predisposat a vendre-les si és necessari. El Comitè d'Afers Legals, però, ha determinat aquest dimecres que no cal que es desprengui de les accions i que, per tant, no hi ha conflicte d'interès en el seu càrrec.

El ministre en funcions responia en la missiva que les accions que la porció d'accions que posseeix en aquestes empreses és "una part molt petita dels seus actius financers". Concretament, segons explica la carta de l'encara ministre, Borrell compta amb accions d'Iberdrola que suposen un 2,3% de la seva cartera, un 2,5% en el cas de Bayer i un 8,10% pel que fa al BBVA. A més, considera que els sectors als quals pertanyen aquestes empreses no són incompatibles o no representen un conflicte d'interès amb la cartera europea d'Exteriors. I els vots dels eurodiputats populars, socialistes i liberals li han donat la raó.

D'aquesta manera, Josep Borrell obté llum verda d'aquest comitè per passar a la pròxima fase, les audiències parlamentàries que tindran lloc a partir del 30 d'octubre i en què els candidats electes a formar part de la pròxima Comissió Europea se sotmetran a les preguntes dels diversos grups parlamentaris. Passat aquest primer filtre, Borrell també haurà de respondre a preguntes sobre altres polèmiques que arrossega, com ara el cas de la sanció de 30.000 euros per vendre's accions d'Abengoa utilitzant informació privilegiada, o el seu posicionament sobre Kosovo.

Segons Europa Press, la declaració de béns de Borrell ha sigut avalada per 17 vots a favor i set en contra. Concretament, hi han votat en contra els Conservadors i Reformistes Europeus (ECR) (on hi ha Vox), però també l'Esquerra Unitària Europea (on hi ha Podem) i els Verds / ALE (on hi ha ERC). Des del Comitè d'Afers Legals i Jurídics aclareixen que les declaracions de béns presentades es faran públiques abans de les audiències i que començaran la setmana vinent. Els candidats proposats per cada estat membre pertanyen a diverses famílies polítiques i el procés pel qual són escollits i aprovats forma part d'un trencaclosques d'equilibris polítics que implica negociacions entre les grans famílies polítiques. No és habitua que caigui un sol candidat a comissari, sinó que si un candidat socialista fos rebutjat el més provable és que també caiguessin de la cursa un liberal i un popular.

A banda de la llum verda a Borrell, la comissió ha revisat les declaracions d'interessos d'altres comissaris que estaven sota lupa i ha demanat encara més dades al candidat hongarès, Laszlo Trocsanyi i també a Rovana Plumb (Romania). Segons Efe, al comissari austríac que ja ha ocupat una cartera a l'executiu brussel·lenc amb anterioritat, se li ha demanat que vengui un conjunt d'accions que podrien ser problemàtiques per al seu càrrec. Sí que s'han validat, però, les declaracions de la francesa Sylvie Goulard, del belga Didier Reynders i de la portuguesa Elisa Ferreira.