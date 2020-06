Espanya ajorna a dijous o divendres la reobertura de fronteres fora de l'espai Schengen

Espanya es prepara per reobrir les fronteres fora de l'espai Schengen després que la Unió Europea estigui ultimant una llista de països per recuperar la circulació de ciutadans a partir de l'1 de juliol. En total, Brussel·les ha elaborat un llistat de quinze països, en el quals inclou el Marroc i la Xina, però el govern espanyol ja ha advertit que només permetrà l'accés de ciutadans procedents d'aquests països sempre i quan Rabat i Pequín també aixequin el veto als ciutadans de l'Estat. La resta d'estats són, a falta d'una confirmació final: Algèria, Austràlia, el Canadà, Geòrgia, el Japó, Montenegro, Nova Zelanda, Ruanda, Sèrbia, Corea del Sud, Tailàndia, Tunísia i l'Uruguai.

La data prevista per a la reobertura de fronteres per part de la UE havia de ser l'1 de juliol, però la ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha assenyalat que no preveuen l'arribada dels primers vols de fora de l'espai Schengen fins dijous o divendres. Per aquesta raó el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha prorrogat una setmana més el veto a l'arribada de ciutadans internacionals tenint en compte la llarga deliberació sobre l'assumpte a Brussel·les, ja que no es publicarà un llistat definitiu fins demà dimecres mateix. Montero ha al·legat que els hauria agradat reobrir les fronteres el mateix dia 1 de juliol però que la manca de consens de la UE ha obligat a ajornar-ho almenys un dia.

Fa dies que el govern espanyol intenta engreixar la diplomàcia amb el Marroc, que manté el veto a l'accés des d'Espanya, el que pot produir un estiu inèdit sense operació Pas de l'Estret de vacances al país del Magrib. Cada any s'hi desplacen un total de 760.000 cotxes. Montero ha insistit que "és molt important la reactivació de moviments internacionals" i ha defensat les mesures de control als aeroports, qüestionades pel PP, que demana una prova PCR en origen per evitar casos importats de coronavirus.

En la mateixa línia que el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que ahir dilluns titllava de "bogeria" la pretensió de "blindar" les fronteres de possibles nous casos, la ministra portaveu ha assenyalat que és "irresponsable alentir fal·làcies sobre aquest tema" i que els PCR tampoc serien una garantia perquè podria haver-hi un contagi durant el vol. En aquest sentit, ha recordat que la UE no les recomana de forma genèrica.

Primer viatge de Sánchez des de l'inici de la pandèmia

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reunit aquest dimarts el consell de ministres poc abans de realitzar el primer viatge a l'estranger des de l'inici de la pandèmia. La Moncloa va anunciar ahir amb poques hores d'antelació que Sánchez participaria a la cimera sobre el Sahel a Mauritània. Està previst que durant la tarda realitzi una roda de premsa des de Nouakchott, la capital del país, per valorar la trobada i altres temes candents de l'actualitat.

El govern espanyol frisa per poder arribar aquesta setmana a un gran pacte de reconstrucció al Congrés arran de la crisi del coronavirus. Tant el PSOE com Unides Podem van deixar caure la setmana passada una de les mesures estrella del partit lila, l'impost als rics, per intentar arribar a un acord amb el PP. Però de moment el partit de Pablo Casado, malgrat la moderació en el to, ha presentat més d'un centenar d'esmenes a les propostes del govern espanyol a la comissió de Reconstrucció social i econòmica al Congrés.