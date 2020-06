Corea del Nord destrueix l'oficina d'enllaç amb Corea del Sud

La tensió entre Corea del Nord i Corea del Sud ja feia dies que augmentava, però aquest dimarts s'ha traspassat una línia vermella. El règim de Pyongyang ha fet volar pels aires l'oficina de relacions amb el Sud, a la ciutat fronterera de Kaesong. L'edifici, clau en el procés de distensió entre les dues Corees, ha quedat destruït. "Corea del Nord ha fet explotar l'oficina de Kaesong a les 14.49 [hora local, les 7.49 a Catalunya]", assegurava en un comunicat el ministeri que s'encarrega de les relacions intercoreanes.

Mentrestant, començaven a circular imatges en què es veia una llarga i espesa columna de fum que sortia del complex industrial on hi havia aquesta oficina. El règim sud-coreà difonia un vídeo del moment de l'explosió.

South Korean military footage of the explosion at the inter-Korean office in the border town of Kaesong.



Total destruction by the looks of it... pic.twitter.com/0BLGlsC5dv