Descobreixen la causa de la misteriosa malaltia dels diplomàtics nord-americans a l'Havana

Els misteriosos símptomes experimentats per diplomàtics i personal nord-americà a Cuba poden estar relacionats amb "energia de radiofreqüència", segons un informe encarregat pel govern nord-americà i del qual s'ha fet ressò The Hill aquest diumenge.

Una trentena de diplomàtics estatunidencs i del Canadà destinats a la capital cubana s'havien queixat de mals de cap, nàusees, visió borrosa i dificultats per concentrar-se, en el que es va anomenar síndrome de l'Havana i que fins ara no tenia cap explicació. La Casa Blanca va ordenar el setembre del 2017 la retirada de la majoria del personal diplomàtic de l'illa i va expulsar dos diplomàtics cubans de Washington per aquest conflicte, i fins i tot va suspendre l'emissió de visats des de la seva ambaixada a Cuba. La misteriosa síndrome s'havia atribuït a tota mena de causes, des del soroll dels grills fins a les fumigacions per matar els mosquits. L'episodi es va repetir amb personal diplomàtic nord-americà destinat a la Xina.

"El comitè creu que molts dels senyals, símptomes i observacions característics i aguts comunicats pel personal del departament d'estat són consistents amb els efectes d'energia de radiofreqüència dirigida i polsada", conclou l'informe. Els investigadors no han pogut determinar la font d'aquesta energia i tampoc descarten que a més hi hagi factors psicològics i socials.

“Tot i que no estem en condicions d’avaluar o de comentar com van sorgir aquests casos, com ara una possible font d’energia de radiofreqüència polsada dirigida i les circumstàncies exactes de les suposades exposicions, la mera consideració d’aquest escenari planteja grans preocupacions sobre un món amb actors malèvols desinhibits i noves eines per causar danys als altres, com si el govern dels Estats Units no en tingués prou amb amenaces naturals", asseguren els experts.