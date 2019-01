Els "atacs acústics" a l'ambaixada dels Estats Units a l'Havana eren cants de grill

El setembre del 2017, Donald Trump va retirar tot el personal "no essencial" de l'ambaixada dels Estats Units a l'Havana a causa d'uns suposats "atacs acústics" que van afectar 22 diplomàtics nord-americans i un mínim de cinc canadencs. Els afectats es van queixar de pèrdua d'oïda, marejos, mal de cap, fatiga i dificultat per dormir. Aquest episodi, amb un clar record de l'època de la Guerra Freda, va provocar l'expulsió de 15 diplomàtics cubans que treballaven a l'ambaixada de l'illa caribenya a Washington i una investigació que s'acostava al 'thriller'.

Investigadors de l'FBI van viatjar a l'illa per intentar desxifrar el misteri d'aquests "atacs" que van fer trontollar les relacions amb Cuba –restablertes el desembre del 2014 pel llavors president Barack Obama–. La idea d'un "atac acústic" planejat pel govern de Castro va agafar força quan l'agència Associated Press va publicar una gravació d'àudio en què es podia sentir un soroll molt agut i molest. La gravació va posar en evidència que els sons que havien afectat la salut dels diplomàtics efectivament eren reals. Però ara s'ha sabut que aquests sons no eren un atac planificat, sinó el cant dels grills. En concret, dels grills antillans.



Així ho ha rebel·lat una investigació científica de la universitat de Berkeley, a Califòrnia, i de Lincoln, al Regne Unit. I és que els científics han comparat l'enregistrament sonor d'AP amb el soroll d'un grill de l'espècie de cua de les índies i han conclòs que no es tractava d'un "atac acústic", sinó del cant de grills. La repetició de la vibració, l'espectre d'intensitat i l'estabilitat del ritme coincidien en ambdós casos. "Les proves demostren que es tracta de l'eco del cant d'un grill i no d'un atac sònic o d'un artefacte tecnològic", han explicat els científics Stubbs i Montealegre-Zapata a les conclusions de l'estudi.

"No em sorprèn que aquest cant pugui arribar a molestar persones no familiaritzades amb els sons dels insectes", assegura Zapata al diari britànic 'The Guardian'. No obstant això, identificar l'origen d'aquest so no significa que els diplomàtics que residien a l'Havana no fossin víctimes d'un atac. "És totalment possible que caiguessin malalts per una altra raó", ha opinat Stubbs al 'The New York Times'. O sigui, per alguna raó que no fossin els intensos sons de grills que escoltaven.