Detenen per frau Steve Bannon, exassessor de Donald Trump

L’ultradretà Steve Bannon, que va ser cap d'estratègia i assessor de Donald Trump durant els primers mesos de la seva presidència, ha estat detingut aquest dijous ja que hauria defraudat centenars de milers de dòlars amb "We build the wall" (nosaltres construïm el mur), una campanya de donacions per internet que promou la construcció d’un mur entre els Estats Units i Mèxic i que havia arribat a recaptar més de 25 milions de dòlars, dels quals Bannon hauria fet un ús il·lícit de més d'un milió. Fiscals federals de Nova York han presentat càrrecs contra Bannon i tres persones més, que també han estat detingudes.

La fiscal Audrey Strauss ha explicat que, "malgrat que van assegurar repetidament" que "no farien servir ni un cèntim per a salaris o compensacions" i que tots els diners es destinarien a la construcció del mur, els acusats van defraudar "centenars de dòlars a centenars de milers de donants" per "finançar el seu luxós estil de vida". Bannon havia assegurat: "Som una organització de voluntaris". En canvi, segons l'inspector Philip Bartlett, Bannon i les altres tres persones detingudes "no només van mentir els donants, sinó que també van planejar ocultar la seva malversació de fons creant factures i comptes falsos amb l’objectiu de blanquejar les donacions i encobrir els seus delictes".

Bannon és promotor de partits polítics d'extrema dreta arreu del món, inclòs Vox a Espanya, i cofundador del web Breitbart.