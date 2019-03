Dimissió per sorpresa del president del Kazakhstan

El president del Kazakhstan, Nursultan Nazarbàiev, ha dimitit inesperadament aquest dimarts després de tres dècades al poder, en el que sembla el primer pas cap a una transició política coreografiada en què s'espera que conservi encara una influència considerable.

Conegut com a Papa per molts kazakhs, aquest antic treballador de l'acer de 78 anys i membre de l'aparell del Partit Comunista ha governat l'estat asiàtic, ric en petroli, des del 1989, quan encara formava part de la Unió Soviètica.

Era l'últim líder de l'era soviètica encara en el càrrec i va supervisar una extensa reforma econòmica del país, on s'ha mantingut molt popular entre els seus 18 milions d'habitants.

"He pres la decisió, gens fàcil per a mi, de dimitir com a president", ha dit Nazarbàiev en un discurs a la televisió nacional, flanquejat per les banderes blaves i grogues del seu país, abans de signar un decret que posarà fi als seus poders a partir de demà, 20 de març.

"Com a fundador de l’estat kazakh independent, ara veig com el meu deure és facilitar l'enlairament d’una nova generació de líders que continuaran les reformes que s'estan duent a terme al país".

Amb tot, Nazarbàiev, un aliat pròxim del president rus Vladímir Putin, ha explicat que conservarà les posicions principals del consell de seguretat i el seu càrrec de líder del partit i que lliurarà la presidència del país a un aliat lleial fins al final de l'actual mandat, que acaba l'abril del 2020.

Kassym-Jomart Tokàiev, president de la cambra alta del Parlament, assumirà el càrrec de president del Kazakhstan durant aquest any d'acord amb la Constitució, segons Nazarbàiev, que no sembla tenir de moment cap successor aparent a llarg termini.

El Kremlin ha dit que Nazarbàiev i Putin han parlat per telèfon aquest mateix dimarts a primera hora, presumptament abans de l'anunci televisat. Però Valentina Matvienko, presidenta de la cambra alta del Parlament rus i pròxima a Putin, ha dit que la renúncia de Nazarbàiev havia estat inesperada i molt greu, segons l'agència de notícies RIA.