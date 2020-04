Dimiteix el responsable del comitè científic de la UE per la descoordinació en l'acció contra el coronavirus

"Estic extremadament decebut de la resposta europea al covid-19", diu el ja exresponsable del comitè tècnic del coronavirus de la Comissió Europea, Mauro Ferrari, en un comunicat enviat al Financial Times per anunciar la dimissió. "Vaig arribar al comitè com un fervent defensor de la UE però la crisi del coronavirus ha canviat completament la meva visió", diu amb duresa. Ferrari tenia el càrrec de president del Centre Europeu de Recerca (ERC) i dimiteix perquè ha fracassat en l’intent d’aconseguir traçar un pla europeu a gran escala per lluitar contra el covid-19.

Així ho explica la carta que recull el Financial Times el mateix dia en què la Comissió Europea ha hagut de fer marxa enrere en la presentació de les seves guies comunes per a l'estratègia del desconfinament, després que diverses capitals s'hagin mostrat molestes per no haver estat consultades.

Ferrari és un expert en nanomedicina italoamericà que explica que les tensions amb la Comissió Europea van començar al principi de març: "Es va fer evident que la pandèmia seria una tragèdia de proporcions sense precedents".

Amb un to clar i contundent, Ferrari lamenta "la completa absència de coordinació en les polítiques de salut entre els estats membres, l'oposició recurrent a iniciatives coherents de suport financer i el tancament generalitzat de les fronteres de la UE". A més, també critica que "hi hagués una resposta inadequada" a la demanda d'ajuda des d'Itàlia per part d'altres estats membres de la UE.

Ferrari explica que va proposar crear un pla especial del Centre Europeu de Recerca per combatre el covid-19 amb finançament extra perquè va considerar que "en un moment com aquest, els millors científics del món havien de tenir els recursos i oportunitats per lluitar contra la pandèmia amb nous medicaments, noves vacunes, noves eines de diagnòstic i nous enfocaments basats en criteris científics per substituir les intuïcions sovint improvisades dels líders polítics".

Però, com explica el rotatiu britànic, l'òrgan de govern del Centre Europeu de Recerca va rebutjar la proposta de Mauro argumentant que la feina d'un organisme com aquest era seguir les ordres dels Vint-i-set a través d'una lògica d'actuació de "dalt a baix" i no "de baix a dalt" com ell proposava. "Vaig argumentar que no era el moment per preocupar-se excessivament sobre les subtileses de les distincions entre la recerca de dalt a baix o de baix a dalt", diu Ferrari, que després d'aquest primer rebuig va treballar colze a colze amb la mateixa presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen (que és metge), per desenvolupar un pla específic. Però creu que la seva proposta es va "desintegrar" quan va haver de passar per les diverses capes de l'administració de Brussel·les.