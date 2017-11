Gairebé una trentena de morts en un tiroteig dins d'una església a Texas

Un tiroteig en una església a l'estat nord-americà de Texas ha ocasionat almenys 27 víctimes mortals, segons ha confirmat la policia. L'atac ha tingut lloc quan un home ha entrat armat amb una pistola a l'església baptista de Sutherland Springs, a la localitat texana de Floresville, i ha començat a disparar indiscriminadament contra els fidels. Al servei dominical hi assisteixen habitualment mig centenar de persones.

Fonts policials han explicat a la televisió local KSAT12 que el pistoler ha mort, però no han especificat per quina causa, i s'han limitat a dir que no hi ha cap "amenaça activa" a l'àrea. Segons la cadena CBS, hi ha una vintena de ferits. Familiars i coneguts de les víctimes s'han traslladat fins a les portes de l'església per esperar notícies dels agents i dels equips mèdics que s'hi han desplaçat.

Families in tears wait to see if their family and friends are safe. Praying for the safety of all those involved. pic.twitter.com/yjzK7lZJ1S — Max Massey (@MaxMasseyTV) 5 de novembre de 2017

El president Donald Trump, de visita al Japó, ha utilitzat Twitter per lamentar l'incident i ha explicat que tant l'FBI com les forces de l'ordre es troben a l'escena de la tragèdia.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de novembre de 2017

L'alcaldessa de la localitat, Cecelia Gonzalez-Dippe, ha informat que l'FBI s'ha traslladat a l'església, on també hi ha nombrosos serveis mèdics per atendre les víctimes.