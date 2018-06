Almenys cinc morts i diversos ferits en un tiroteig a la redacció d'un diari als EUA

Almenys cinc persones han mort i diverses més han resultat greument ferides en un tiroteig que ha tingut lloc a la redacció del diari 'Capital Gazette', amb seu a la ciutat d'Annapolis, a l'estat nord-americà de Maryland, al nord-est del país. L'agressor ha estat detingut i de moment l'incident no es considera un acte terrorista.

Un periodista del diari atacat, Phil Davis, ha explicat que "diverses persones" han rebut impactes de bala dins l'edifici. "Un home amb una arma ha obert foc a través d'una porta de vidre contra els treballadors", ha escrit el reporter a Twitter.

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de juny de 2018

"No hi ha res més terrorífic que la gent sigui tirotejada mentre t'amagues sota l'escriptori i sents com l'agressor torna a carregar l'arma", ha detallat el mateix periodista a la xarxa social.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de juny de 2018

El departament de policia d'Anne Arundel, el comtat on hi ha la ciutat d'Annapolis, ha confirmat el tiroteig i l'existència de diversos ferits a través de Twitter. Algunes fonts parlen en concret de cinc ferits. Per la seva banda, el governador de Maryland, Larry Hogan, s'ha mostrat "absolutament devastat" per l'atac.

#update confirming active shooter at 888 Bestgate Road in Annapolis. Building evacuated. Officers continuing to search building. Relocation point is inside Lord and Taylor in the mall. — Anne Arundel Police (@AACOPD) 28 de juny de 2018

Al lloc de l'incident s'hi ha desplegat un important dispositiu de les forces de seguretat, i les persones que eren dins l'edifici han sigut evacuades amb les mans enlaire.

L'autor de l'atac hauria estat detingut i la policia estaria escorcollant la redacció a la recerca d'altres possibles implicats i la presència d'explosius. La cadena nord-americana CBS News ha informat que l'agressor seria un noi d'uns 20 anys que no estava identificat per la policia, i que ha obert foc amb una escopeta.

Annapolis, la capital de l'estat de Maryland, és una ciutat d'uns 40.000 habitants situada a uns 50 quilòmetres a l'est de Washington.