Crònica dels dos rescats d'Open Arms i l'incident amb els guardacostes libis

Aquesta és la reconstrucció minuciosa de l'incident amb els guardacostes libis d'aquest dijous, 15 de març, el dia que l''Open Arms' va rescatar 218 persones a bord de dues pasteres en aigües internacionals davant les costes de Líbia. Segons el testimoni dels refugiats que van ser rescatats per aquest vaixell, havien sortit d'una platja de Líbia dimecres a les 11 de la nit. Expliquen que van sortir dues baques inflables de color gris: la que va ser rescatada, on hi anaven 101 persones, i una altra de la qual no hem tingut cap notícia, on n'hi anaven 85.

Dijous, 15 de març

3.00 h

L''Open Arms', que està viatjant des de Malta en direcció sud, rep la trucada del centre de coordinació de rescats de Roma, que alerta de la posició d'una pastera de goma a 26 milles de la costa de Líbia (l'equivalent a uns 48 quilòmetres), en aigües internacionals.

5.22 h

Quan és prou a prop, l''Open Arms' tira a l'aigua les llanxes de rescat, que s'adrecen a la posició indicada. Al cap de mitja hora, Roma informa l''Open Arms' que el rescat l'assumiran els guardacostes libis, que han enviat dues barques ràpides.

6.10 h

Roma informa l''Open Arms' que els guardacostes libis assumeixen la responsabilitat del rescat i que Itàlia no se'n fan càrrec. A les 6.57, Roma torna a trucar a l''Open Arms' per informar-lo de la posició d'una altra pastera, i el capità envia les llanxes al lloc indicat.

7.23 h

Roma truca a l''Open Arms' per indicar que els libis també rescataran aquesta segona pastera i envia l''Open Arms' a rescatar una tercera barcassa. A les 7.50, Roma truca a l''Open Arms' per dir que els guardacostes libis s'encarregaran dels tres rescats.

8.00 h

Després d'una hora navegant, les llanxes de l''Open Arms' veuen una pastera de goma en l'última posició indicada i s'hi acosten. S'informa Roma i responen que passaran la ubicació als libis perquè se'n facin càrrec. Des del pont de l''Open Arms' intenten parlar amb la patrullera líbia, però no reben resposta.

8.27 h

L''Open Arms' informa que alguns refugiats han caigut a l'aigua i que no hi ha notícies dels libis. Roma autoritza a fer el rescat i els socorristes donen armilles salvavides a tots els nàufrags. Al cap d'una hora, els guardacostes libis truquen al vaixell de Badalona per dir que ells estan al càrrec del rescat. L''Open Arms' respon que hi ha gent a l'aigua i que els estan rescatant. No hi ha resposta.

9.40 h

L'avió Moonbird, de l'ONG alemanya Sea Watch, informa l''Open Arms' que ha vist una altra pastera i passa les coordenades del vaixell.

10.18 h

Els equips de salvament de l'ONG acaben de transferir els 118 refugiats (incloses vuit dones, una d'elles embarassada) al vaixell. Un cop són tots en lloc segur, les dues llanxes s'adrecen a la posició indicada pel Moonbird.

10.30 h

L''Open Arms' truca a Roma per informar del nombre de rescatats. Roma respon al vaixell que posin rumb nord.

11.30 h

Les llanxes de l''Open Arms' troben una embarcació de goma buida. Roma diu que probablement els han rescatat els libis. A diferència de les ONG, els guardacostes libis no marquen les barques que han rescatat perquè la resta d'embarcacions que les puguin trobar ho sàpiguen.

12.00 h

Els guardacostes libis informen el capità del vaixell badaloní que estan fent una operació de rescat i que no s'hi acostin. Al cap de 50 minuts, una patrullera líbia avança el vaixell de molt a prop i fent sonar la sirena. El capità avisa les llanxes que els guardacostes libis van cap allà i que estiguin alerta perquè tenen una actitud agressiva.

12.58 h

Les llanxes de l''Open Arms' troben una segona pastera de goma amb 101 persones a bord (25 dones, 69 homes i 7 criatures menors de 5 anys, inclòs un nadó). El capità truca a Roma per informar de la situació. Roma diu que els libis se'n faran càrrec. El capità demana permís a Roma per repartir armilles salvavides: Roma diu que facin el que considerin en funció de la situació. Per seguretat decideixen pujar les criatures i les seves mares a les llanxes, esperant que arribi l''Open Arms'.

13.30 h

La patrullera líbia arriba al lloc i amenaça els voluntaris que si no els donen les criatures i les dones que porten a bord els mataran. L''Open Arms' perd la comunicació per satèl·lit i per ràdio amb les llanxes i el capità decideix llançar una alerta antipirateria perquè tem per la seva tripulació. Les llanxes intenten acostar-se a l''Open Arms', i els migrants que continuen dins la pastera les segueixen. La patrullera les persegueix durant dues hores. Els guardacostes ordenen al capità que els entregui els migrants. Una de les llanxes s'acosta a la patrullera i un agent libi puja a bord. Les dones es neguen a pujar a la patrullera. Els socorristes de l'ONG es queden de braços plegats per rebutjar l'acció. Finalment l'agent desisteix i els deixa marxar.

16.33 h

El guardacostes libi autoritza l''Open Arms' a rescatar la resta de refugiats que continuaven a la pastera. L''Open Arms' informa Roma del nombre de rescatats i demana a quin port ha de desembarcar-los. Roma respon que Espanya ha de fer un requeriment formal. El capità posa rumb nord a marxa lenta.

12.45 h

El vaixell de rescat sol·licita una evacuació mèdica urgent per a un nadó de tres mesos afectat de desnutrició severa i una infecció generalitzada que havien recollit a la segona barcassa. El port més pròxim és a Malta, que evacua la nena i la seva filla. L''Open Arms' continua navegant a marxa lenta cap al nord sense tenir un port de desembarcament autoritzat.

19.30 h

L''Open Arms' rep llum verda d'Itàlia per desembarcar al port de Pozzallo, al sud de Sicília, l'endemà al matí.

Dissabte, 17 de març

9.00 h

Després d'una nit de mala mar, la segona a bord de l''Open Arms', els migrants desembarquen al port de Pozzallo i són traslladats al centre d'acollida després d'acomiadar-se de la tripulació.