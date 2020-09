Dos policies ferits de bala en les protestes per la impunitat dels agents que van matar Breonna Taylor

Dos policies van resultar ferits de bala durant les protestes de dimecres que, malgrat el toc de queda, es van fer als carrers de la ciutat de Louisville (Kentucky) per protestar per la decisió d’un gran jurat de no imputar els agents implicats en la mort a trets de la jove afroamericana Breonna Taylor . Als incidents d'ahir, un dels agents va ser ferit en una cama i ja ha obtingut l’alta mèdica mentre que l’altre està estable després d’haver estat operat d’una ferida a l’abdomen. La policia va detenir un home de 26 anys com a presumpte autor dels fets.



El cas de Taylor, una tècnica sanitària de 26 anys que va morir tirotejada a casa seva quan tres agents hi van entrar per fer un escorcoll buscant drogues de la seva exparella, ha tornat a encendre els ànims després que el gran jurat exculpés els dos policies que li van disparar i acusés el tercer, que ja ha estat donat de baixa del cos, d’imprudència temerària perquè havia posat en perill els veïns de la víctima en disparar indiscriminadament des de fora de la casa. En les protestes de la nit de dimecres, poc després que es fes pública la decisió, van ser detingudes 127 persones. Les autoritats han desplegat la Guàrdia Nacional i han imposat el toc de queda a partir de les nou de la nit. També hi ha hagut manifestacions de rebuig a Washington, Nova York, Atlanta, Seattle, Milwaukee o Chicago, entre d’altres ciutats, on s’ha sentit el lema “A tot arreu hi ha Breonnas”. Nombrosos esportistes d’elit, que han donat ales al moviment Black Lives Matter, han tornat a denunciar la impunitat de la policia en l’assassinat de ciutadans negres.

Més de sis mesos després de la mort de Taylor, que cap dels policies implicats sigui jutjat per la seva mort ha generat indignació però no sorpresa. Als Estats Units la policia mata cada any un miler de persones i des del 2005 només 121 agents han estat acusats d’assassinat o d’homicidi, segons la universitat d’Ohio. Dels 95 casos que s’han tancat només en 44 han estat considerats culpables, i en la majoria per delictes menors.