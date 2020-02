La UE donarà suport a Madrid en la seva reclamació sobre Gibraltar

La Unió Europea (UE) donarà suport al govern espanyol en la seva reclamació sobre la sobirania de Gibraltar en la segona fase del Brexit. Així, Madrid podria tenir dret de veto sobre la inclusió del Penyal en un hipotètic acord comercial entre la UE i el Regne Unit si les demandes del govern de Pedro Sánchez –per exemple, la de compartir sobirania– no es veuen satisfetes pel de Boris Johnson en el que hauria de ser un pacte bilateral entre la Moncloa i Downing Street.

Madrid ha insistit que aquest punt sigui inclòs en la declaració d'intencions sobre la fase de negociació que Brussel·les presentarà aquest dilluns. Es tracta d'una demanda que, de fet, també s'havia volgut afegir al pacte que la llavors primera ministra, Theresa May, negociava amb Brussel·les i que finalment es va excloure. La suposada amenaça europea atiada per Madrid, però, podria tenir poc recorregut, perquè arriscar-se a enfonsar l'economia del Penyal deixant-la fora de l'hipotètic tracte comercial podria suposar també condemnar a l'atur molts dels treballadors del Campo de Gibraltar i la Línea –al voltant de 15.000– que diàriament travessen la frontera cap a la Roca per treballar-hi.

Un alt diplomàtic de la UE ha demanat als negociadors comunitaris que "en principi la nova relació no s'apliqui a Gibraltar sense el consentiment explícit d'Espanya, que només el donarà si es resolen les converses bilaterals entre Espanya i el Regne Unit" sobre la sobirania, segons informa aquest dissabte el diari britànic The Guardian / The Observer.

Així, una vegada més, com ja va passar el novembre del 2018, quan la llavors primera ministra britànica Theresa May tancava el primer acord de divorci, la sobirania sobre Gibraltar pot tornar a ser un altre dels esculls en unes negociacions que seran extremadament complexes.

En declaracions a Radio 5, de Ràdio Nacional d'Espanya, el ministre principal del Gibraltar, Fabian Picardo, va assegurar divendres que "de la cosobirania no en parlarem", justament la pretensió que persegueix la diplomàcia espanyola, que ara té Josep Borrell al capdavant de la política exterior de la Unió Europea.